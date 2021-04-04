تكنولوجيا: هواوي تقدم أول شاشة لأجهزة الحاسب في سوق المملكة المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي أول شاشة IPS لأجهزة الحاسب في سوق المملكة المتحدة والتي تأتي بحجم 23.8 إنش، وتتوفر في 14 من أبريل بسعر 150 جنيه إسترليني.

تتميز شاشة هواوي 23.8 إنش ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، وتدعم تغطية نسبة 72% من ألوان NTSC gamut، كما تدعم تعديل زاوية العرض حتى 178 درجة، أيضاً تدعم الشاشة الإنحناء إلى الأسفل 5 درجات أو الإرتفاع حتى 22 درجة.

وتتضمن شاشة هواوي مدخل DC للطاقة، ومدخل HDMI، ومنفذ VGA، كما تنطلق الشاشة بمحول للطاقة، وكابل HDMI بطول 1.5 متر، مع دليل تشغيل سريع.

كما تتميز شاشة هواوي بقياسات 538.5 في 425 في 170مم، وتتميز بوزن 4.05 كجم، أيضاً تقدم هواوي الشاشة بإختيار واحد فقط في الألوان وهو الأسود.

شاشة Huawei Display 23.8 تتوفر في سوق المملكة المتحدة في 14 من أبريل، حيث تأتي الشاشة بسعر 150 جنيه إسترليني تقريباً، كما تقدم هواوي خصم لطلبات الحجز المسبق التي تسجل بدءاً من الأول إلى 13 من أبريل بقيمة 30 جنيه إسترليني، مع قاعدة Huawei MateDock 2 مجانية، كما تنطلق الشاشة للسوق الأوروبي وماليزيا والفلبين وأيضاً تايلند.

المصدر

اعلان





