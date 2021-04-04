تكنولوجيا: موقع أمريكى: تسريب بيانات نصف مليار مستخدم لمنصة "فيس بوك"

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صدر حديثا، عن تسريب بيانات أكثر من 500 مليون مستخدم لمنصة "فيس بوك"، موضحا أن تسريب البيانات يتضمن أيضا أرقام هواتف مستخدمى المنصة.

ودعا موقع "لايف منت" التقنى مستخدمى فيس بوك Facebook - عملاق منصات التواصل الاجتماعى فى العالم - إلى ضرورة توخى الحذر من هجمات منهجية فى الأشهر المقبلة من قبل الأشخاص الذين ربما حصلوا على أرقام هواتفهم أو بيانات خاصة أخرى، مضيفا نقلا عن أحد مسربى تلك البيانات قوله: إنهم يقدمون معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم لـ"فيسبوك" بما فى ذلك أرقام الهواتف والبيانات الأخرى - مجانًا تقريبًا.

جدير بالذكر أن قاعدة البيانات المسربة يتم تداولها فى دوائر المتسللين عبر الإنترنت ومن أهم بياناتها أرقام هواتف المستخدمين.