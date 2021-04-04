شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستحذو شركات التأمين حذو شركة Tesla بخصوص العملات الرقمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة تسلا التابعة لإيلون ماسك بتأمين جميع استثماراتها في البتكوين التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار مؤخرًا ضد عدد لا يحصى من المشاكل التي قد تواجهها، مثل الاختراق والسرقة والاحتيال وفقا لـCNBC.

وقال ماسك الشهر الماضي إن عملاء تسلا يمكنهم الآن استخدام البتكوين كوسيلة للدفع.

ومن ناحية أخرى، إن التنظيم الضئيل والأسعار المتقلبة لعملة البتكوين وغيرها من العملات المشفرة تجعل العديد من شركات التأمين مترددة في تحمل المخاطر، على الرغم من الطلب المتزايد على حماية الأصول الرقمية والمسئوليات الشخصية للمديرين والمديرين التنفيذيين للشركات التي تتعامل مع العملات المشفرة.

وتقدر شركات التأمين والوسطاء أنه من بين القلائل الذين يقدمون مثل هذا التأمين، لا يمكن لأي منهم تقديم تغطية تتجاوز 750 مليون دولار لأى عميل.

وقدرت شركة الأمن السيبرانى CipherTrace ومقرها الولايات المتحدة الخسائر المبلغ عنها من السرقة والقرصنة والاحتيال بإجمالى 1.9 مليار دولار في عام 2020.