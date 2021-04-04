قبل يوم من الإطلاق.. تعرف على مواصفات هاتفي Galaxy F02s و Galaxy F12

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية إطلاق هاتفين جديدين بتكلفة متوسطة في الهند غداً الاثنين.

وبحسب موقع ”جيسمارينا“، فإن الهاتفان الجديدان هما Galaxy F02s و Galaxy F12.

Galaxy F12

يحتوي هاتف Galaxy F12 على شاشة عرض PLS IPS مقاس 6.5 بوصة و HD + ومعدل تحديث 90 هرتز.

ويتميز الهاتف الجديد بإعدادات كاميرا رباعية أنيقة، مع مستشعر ISOCELL GM2 بدقة 48 ميجابكسل من سامسونج، ومستشعر بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسات f/2.2، أيضا تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 2 ميغابكسل لعمق التصوير، وآخر macro بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسات f/2.4.

ويأتي الهاتف مزوداً ببطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، ويحتوى الهاتف على مقبس صوت مقاس 3.5 مم وقارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب.

وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Exynos 850، أيضا يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 3 أو 4 أو 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر Micro SD حتى سعة 1 تيرابايت.

Galaxy F02s

يتميز هاتف Galaxy F02s بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة وجودة عرض HD Plus، مع نتوء للكاميرا الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويعمل الهاتف الجديد بواسطة معالج Snapdragon 450، مع ذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجابايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 جيجابايت، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 1 تيرابايت عبر فتحة microSD.

ومن المتوقع أن يكون هاتف Galaxy F02s بكاميرا خلفية بمستشعر رئيس بدقة 13 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير ومستشعر macro بدقة 2 ميجابيكسل.

والهاتف سيأتي ببطارية 5000 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط، ومنفذ USB-C، بمدخل 3.5مم للسماعات.