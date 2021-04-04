شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما حقيقة تسريب بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم لفيسبوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت البيانات الشخصية لأكثر من نصف مليار مستخدم Facebook Inc، إلى الظهور على الإنترنت مجانًا أمس السبت، في تذكير بقدرة الشركة على جمع جبال من المعلومات وصراعاتها لحماية هذه الأصول الحساسة.

ويتضمن التسريب معلومات شخصية عن 533 مليون مستخدم على Facebook ، مثل أرقام الهواتف ومعرفات Facebook والأسماء الكاملة والمواقع وتواريخ الميلاد والسير الذاتية وفي بعض الحالات عناوين البريد الإلكتروني، حسبما أفاد موقع Business Insider.

وقال متحدث باسم Facebook في بيان بالبريد الإلكتروني: "هذه بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها سابقًا في عام 2019"، "لقد اكتشفنا هذه المشكلة وأصلحناها في أغسطس 2019."

في ذلك الوقت، عالجت الشركة عيبًا في تقنيتها سمح بتسريب المعلومات، ومع ذلك، بمجرد هروب هذه البيانات من شبكة Facebook ، فإن الشركة لديها قوة محدودة لمنعها من الانتشار عبر الإنترنت.

واكتشف ألون جال، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة استخبارات الجرائم الإلكترونية هدسون روك، البيانات مرة أخرى أمس السبت وفقا لبلومبرج.

قال جال في رسالة على Twitter إن قواعد البيانات خاصةً إذا كانت كبيرة أو نادرة، لا تتم مشاركتها على نطاق واسع على الفور لأن "الأشخاص الذين يحتفظون بها سيحاولون تحقيق الدخل منها لأطول فترة ممكنة"، "تستغرق العملية أحيانًا سنوات وأحيانًا أيامًا ولكن في النهاية تتسرب جميع قواعد البيانات الخاصة إذا تم بيعها."

وتهدد تسريبات البيانات بتقويض نموذج أعمال Facebook المتمثل في جمع كمية كبيرة من المعلومات الشخصية واستخدامها لبيع الإعلانات المستهدفة.

وقال موقع Business Insider إن المعلومات متاحة مجانًا في منتدى القرصنة، مما يجعلها في متناول أى شخص لديه مهارات بيانات أولية، تحقق المنشور من العديد من السجلات من خلال مطابقة أرقام هواتف مستخدمي Facebook المعروفين مع المعرفات المدرجة وأكد السجلات الأخرى عن طريق اختبار عناوين البريد الإلكتروني من مجموعة البيانات في ميزة إعادة تعيين كلمة مرور Facebook ، والتي يمكن استخدامها للكشف جزئيًا عن رقم هاتف المستخدم.