تكنولوجيا: Realme تحدد يوم 7 من أبريل للإعلان الرسمي عن سماعة Buds Air 2 Neo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Realme يوم 7 من أبريل للإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Buds Air 2 Neo التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

قدمت شركة Realme سماعة Buds Air 2 اللاسلكية خلال شهر فبراير الماضي، واليوم تستعد الشركة لكشف النقاب عن إصدارها الجديد بعنوان Buds Air 2 Neo.

ولقد شاركت Realme صورة سماعة Buds Air 2 Neo اللاسلكية في إعلان تشويقي نشر على شبكة الفيس بوك الإجتماعية وتويتر، كما كُشف عن تصميم وبعض من مواصفات السماعة اللاسلكية.

ويتوافق تصميم السماعة اللاسلكية مع سماعة Buds Q وهي إصدار Realme منخفض التكلفة من السماعات اللاسلكية، حيث تأتي سماعة Buds Air 2 Neo بميكروفونات، كما تتضمن حافظة الشحن زر في التصميم الداخلي للسماعة بين جهتي السماعة.

أيضاً تنطلق سماعة Buds Air 2 Neo اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما تأتي بمحرك Dynamic Bass Boost بحجم 10مم، وتؤكد Realme على أن السماعة اللاسلكية تستمر بعمر شحن يصل إلى 28 ساعة من التشغيل، وهو عمر شحن أكبر من Buds Air 2 بساعتين تقريباً.

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