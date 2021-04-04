شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم مليار تخسره وكالة ناسا بسبب جائحة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدر ناسا أن COVID-19 سيكلف الوكالة ربما ما يصل إلى 3 مليارات دولار بجانب التأخيرات، وذلك بعد مرور أكثر من عام على جائحة أودت بحياة ما يقرب من 3 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، وجاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب المفتش العام التابع لناسا، جمع موظفو الوكالة تأثير الوباء على عشرات المشاريع، بدءًا من تطوير الطائرات إلى بعثات المحطة الفضائية إلى المركبات الفضائية الجديدة لعلوم الكواكب.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى، أشار التقرير إلى أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وتلسكوب نانسي جريس الفضائي الروماني، وصاروخ نظام الإطلاق الفضائي، تضرروا بشدة بشكل خاص؛ وكذلك كبسولة طاقم أوريون، والنظام الإيكولوجي للمحيط (PACE) واجهوا صعوبات خاصة.

يُقدر تقدير الخط الأعلى لتكلفة هذه التأخيرات والتحديات عبر وكالة ناسا بحوالي 3 مليارات دولار، ومع ذلك لن تتمكن ناسا من تحديد التأثير الكامل للوباء على برامجها ومشاريعها إلا بعد انحسار COVID-19".

كما أنه بالإضافة إلى تأثير التكلفة، تم تأخير مواعيد إطلاق العديد من بعثات ناسا بين شهر و10 أشهر.

يتضمن التقرير تحليلات فردية لـ 18 مشروعًا مختلفًا للوكالة، والبحث في الآثار المحددة لـ COVID-19 وتسليط الضوء على قضايا الميزانية والجدول الزمني الناجمة عن الوباء وتدابير الصحة العامة التي تم تنفيذها لإبطاء انتشاره، ومن بين هؤلاء، تم تصنيف 12 على أنها تأثرت "بشكل كبير".

جاءت بعض هذه التحديات للمشاريع التي عانت طويلاً مع الجداول الزمنية، وأجبر الوباء وكالة ناسا على تأخير إطلاق تلسكوبها الفضائي جيمس ويب مرة أخرى، مما دفع موعد الإطلاق المستهدف من مارس 2021 إلى 31 أكتوبر، لكن ويب ليس الوحيد الذي يواجه التأخيرات.

كما سيتأخر إطلاق التلسكوب الفضائي الرئيسي القادم للوكالة، تلسكوب نانسي جريس الروماني الفضائي، لمدة ستة أشهر تقريبًا، من ديسمبر 2025 إلى يونيو 2026، بسبب تأخر تسليم المقاول، وتأخر تسليم المعدات الحكومية.

وأكد التقرير أن الوكالة ستواجه المزيد من التأخيرات والتكاليف في الإطلاق، نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن جائحة COVID-19، وستستمر ناسا في تجربة التأثيرات على برامجها ومشاريعها الرئيسية.