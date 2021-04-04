شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه التطبيقات ستقيد جوجل عملها بدءًا من مايو لحماية الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر
ويمكن لتطبيقات Android 11 التي تطلب حاليًا إذن "QUERY_ALL_PACKAGES" الاطلاع على القائمة الكاملة للتطبيقات التي قمت بتخزينها على جهازك. لكن Google قامت مؤخرًا بتحديث سياسة برنامج المطورين الخاصة بها وتعتبر الآن هذه المعلومات "بيانات مستخدم شخصية وحساسة"، مما يقيد التطبيقات التي يُسمح لها برؤية هذا الأمر.
وبمجرد دخول التغيير حيز التنفيذ فى مايو، لا يمكن للتطبيقات استخدام الإذن إلا إذا كانت "وظيفة أو غرض المستخدم الأساسي تتطلب رؤية واسعة للتطبيقات المثبتة على جهازه.
تتضمن أمثلة التطبيقات التي سيُسمح لها بالاستمرار في استخدام هذا الإذن مديري الملفات والمتصفحات وتطبيقات مكافحة الفيروسات التي تحتاج إلى البيانات "لأغراض التوعية أو التشغيل البيني". ستحصل التطبيقات المصرفية وتطبيقات المحفظة الرقمية وأي تطبيق آخر يتضمن "وظائف المعاملات المالية" على تصريح "لأغراض متعلقة بالأمان".
إذا كنت قلقًا من استمرار إساءة استخدام المطورين للإذن ، فإن وثائق Google تنص بوضوح على أنها ستواجه صعوبة في التعامل مع التطبيقات المخالفة ، سواء كانت جديدة على متجر Play أو مجرد تحديثات للتطبيقات الحالية. يمكن لـ Google تعليق التطبيقات وربما إنهاء حسابات المطورين.