شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه التطبيقات ستقيد جوجل عملها بدءًا من مايو لحماية الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصبح Google قريبًا أكثر انتقائية بشأن التطبيقات الموجودة على متجر Play والتي يمكنها رؤية جميع التطبيقات الأخرى التي قمت بتثبيتها (عبر XDA-Developers). كما يشير Ars Technica، حيث يمكن لقائمة التطبيقات المثبتة أن تنقل للمطورين السمات الشخصية. لذا بدءًا من الخامس من مايو 2021 سيتعين على المطورين تقديم سبب وجيه للغاية يجعل Google تسمح لهم بالوصول إلى معلومات من هذا القبيل وفقا لما نقله موقع the verege.

ويمكن لتطبيقات Android 11 التي تطلب حاليًا إذن "QUERY_ALL_PACKAGES" الاطلاع على القائمة الكاملة للتطبيقات التي قمت بتخزينها على جهازك. لكن Google قامت مؤخرًا بتحديث سياسة برنامج المطورين الخاصة بها وتعتبر الآن هذه المعلومات "بيانات مستخدم شخصية وحساسة"، مما يقيد التطبيقات التي يُسمح لها برؤية هذا الأمر.

وبمجرد دخول التغيير حيز التنفيذ فى مايو، لا يمكن للتطبيقات استخدام الإذن إلا إذا كانت "وظيفة أو غرض المستخدم الأساسي تتطلب رؤية واسعة للتطبيقات المثبتة على جهازه.

تتضمن أمثلة التطبيقات التي سيُسمح لها بالاستمرار في استخدام هذا الإذن مديري الملفات والمتصفحات وتطبيقات مكافحة الفيروسات التي تحتاج إلى البيانات "لأغراض التوعية أو التشغيل البيني". ستحصل التطبيقات المصرفية وتطبيقات المحفظة الرقمية وأي تطبيق آخر يتضمن "وظائف المعاملات المالية" على تصريح "لأغراض متعلقة بالأمان".

وتتعرض التطبيقات التي ليس لها حالة استخدام مبررة للإذن لخطر إزالتها من متجر Google Play. ويحتاج جميع المطورين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالإذن في تطبيقاتهم إلى إكمال نموذج إقرار يبرر استخدامهم له.

إذا كنت قلقًا من استمرار إساءة استخدام المطورين للإذن ، فإن وثائق Google تنص بوضوح على أنها ستواجه صعوبة في التعامل مع التطبيقات المخالفة ، سواء كانت جديدة على متجر Play أو مجرد تحديثات للتطبيقات الحالية. يمكن لـ Google تعليق التطبيقات وربما إنهاء حسابات المطورين.