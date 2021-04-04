شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية نقل الصور من هاتف أيفون إلى جهاز الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك بسهولة نقل الصور من أيفون إلى الكمبيوتر باستخدام كبل USB، طالما أن لديك أحدث إصدار من iTunes أو على الأقل الإصدار 12.5.1 تم تنزيله على جهاز الكمبيوتر الشخصي، ويمكنك أيضًا مزامنة iCloud مع جهاز أيفون وجهاز الكمبيوتر لنقل الصور تلقائيًا في الوقت الفعلي، ونرصد لك الخطوات المطلوبة للقيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية نقل الصور من أيفون إلى جهاز الكمبيوتر

1. قم بتوصيل هاتف أيفون بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB، قد يُطلب منك إلغاء قفله باستخدام رمز المرور الخاص به، فلن يقبل أيفون Face أو Touch ID لهذا الغرض، وإذا ظهرت نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت "تثق" في الكمبيوتر ، فاختر "الوثوق بهذا الكمبيوتر".

2. على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10، اضغط فوق الزر "ابدأ"، واختر "صور" من القائمة المنبثقة.

3. في الصور، اضغط فوق "استيراد" وحدد "من جهاز USB" في الزاوية العلوية اليمنى.

4. سيبدأ الكمبيوتر في فحص جهاز أيفون الخاص بك بحثًا عن الصور ومقاطع الفيديو، إذا كان لديك العديد من أجهزة تخزين الصور متصلة، فستتمكن من اختيار الجهاز الذي تريده.، وإذا لم يتم اكتشاف أيفون الخاص بك، فتأكد من تحديث برنامج تشغيل Apple Mobile Device الخاص بك.

5. سيكون لديك خيار اختيار المكان الذي تريد وضع صورك المستوردة فيه، ويمكنك أيضًا تحديد الصور المراد نقلها.