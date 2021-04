ثلاجة Xbox Series X الصغيرة تصبح حقيقة واقعة

دبي - يزن راشد - Ok...here goes. Help @Xbox win this and we’ll put into production this year REAL XBOX SERIES X MINI FRIDGES! Yep, you read that right. Not an April Fools joke. Not clickbait. #Xbox #BestofTweets https://t.co/vm5B0kZht1 pic.twitter.com/A28hWBP3Db — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 2, 2021 (آرون جرينبيرج) Aaron Greenberg، المدير العام لمجموعة Microsoft Studios التسويقية ورئيس تسويق المنتجات العالمية لألعاب Xbox واستوديوهات Xbox Entertainment، بإنتاج ثلاجة Xbox Series X الصغيرة إذا فازت شركة مايكروسوفت بمنافسة علامة تجارية عبر تويتر.

ويبدو أن هذا الوعد كان كافيًا لمنح Xbox الأفضلية، لأن Xbox قد You voted to see @Skittles and @Xbox in the championship. Now let’s settle it.



Which brand deserves to be the first-ever #BestOfTweets Brand Bracket champion?

🌈 @Skittles

VS

🎮 @Xbox



Vote now! — Twitter Marketing (@TwitterMktg) April 1, 2021 Skittles بنسبة 50.5 في المئة من الأصوات.

وتبعًا لذلك، يبدو أن شركة مايكروسوفت تتجه إلى الوفاء بوعدها، حيث قال جرينبيرج عبر Thanks to everyone who voted, this was down to the wire and thrilling to follow. Now that @Xbox won, we will move forward on our promise to make those Xbox Series X Mini Fridges. First one off the line will be filled with games & headed to our friends @Skittles of course! 💚🌈 https://t.co/xeeN8yLGV8 — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 2, 2021 بعد دقائق فقط من ظهور نتائج الاستطلاع: نمضي قدمًا في وعدنا بصنع ثلاثة Xbox Series X الصغيرة.

وأضاف: إن Skittles تحصل على ثلاجة Xbox Series X الصغيرة الأولى، وإن وعد الثلاجة الصغيرة ليس كذبة شهر أبريل، وليس خدعة لزيادة الدعم ضمن المسابقة.

وفي أعقاب فوز Xbox، فإن مايكروسوفت تنوي وضع الثلاجات قيد الإنتاج في وقت ما من هذا العام، ولم يحدد جرينبيرج عدد الثلاجات التي تصنعها الشركة، أو متى يمكنك شراء واحدة، أو حتى إذا كان بإمكانك شراء واحدة لنفسك.

وكانت Skittles قد تعهدت في حال فوزها بالمسابقة بإعادة نكهة الليمون، كما أكدت العلامة التجارية للحلوى للجماهير أن الوعد ليس كذبة شهر أبريل وليس خدعة لزيادة الدعم ضمن المسابقة.

وتساعد هذه الخطوة شركة مايكروسوفت في شد الانتباه إلى المنصة وإبعاد بعض المشترين عن منصة PlayStation 5.

وصنعت مايكروسوفت ثلاجة Xbox Series X سابقًا لتؤكد للمستخدمين أن منصتها للألعاب أصغر من الثلاجة في الواقع.

وجاء ذلك بعد أن جرى تشبيه الشكل الصندوقي المستطيل لجهاز Xbox Series X بالثلاجة، وظهرت العديد من الصور الهزلية التي سخرت من شكل المنصة، مما جعل مايكروسوفت تتبنى هذه الفكرة لتؤكد للجميع بطريقة هزلية أن التشبيه خطأ.

وتُعتبر الثلاجة بمنزلة نسخة طبق الأصل بقياس 1:1 من منصة Xbox Series X، ويبلغ طولها أكثر من 180 سنتيمتر وتزن 180 كيلوجرام.

كما أنها تتضمن شعار إكس بوكس Xbox المضيء في المقدمة، وينطلق صوت إقلاع Xbox Series X عند استخدام فتحة محرك الأقراص لفتح باب الثلاجة، كما تضيء باللون الأخضر من الداخل.