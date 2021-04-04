Exposure من Hulu يركز على Galaxy S21 Ultra

دبي - يزن راشد - تعاونت شركات سامسونج و Hulu و Westbrook Media و BBG Entertainment لإنتاج Exposure، وهو مسلسل واقعي جديد يسعى للعثور على أفضل مصور متنقل في أمريكا.

وتستخدم الشركات مواردها لتصوير المسلسل الجديد وتوزيعه، بحيث يضم Exposure مصورين متنقلين مع تحدي استخدام كاميرا هاتف Galaxy S21 Ultra 5G لإظهار إبداعاتهم.

وتساعد BBH Entertainment في تطوير المسلسل بينما تكون Westbrook Media مسؤولة عن الإنتاج، وتستضيف Hulu المسلسل عبر منصتها للبث، ويمكنك حضوره بدءًا من 26 أبريل.

وكان إنشاء المحتوى موجودًا منذ فترة حتى الآن، لكن المزيد من الناس يدخلون في هذه الحرفة.

ومع الهواتف الذكية التي تتمتع بتكنولوجيا الكاميرا المتقدمة هذه الأيام، لم يعد منحنى التعلم في التقاط الصور ومقاطع الفيديو صعبًا، ويمكن لأي شخص تقريبًا التقاط الكاميرا والبدء في إنشاء المحتوى.

وبهدف إلهام الجيل القادم من المصورين وعشاق التكنولوجيا، يقدم Exposure تحديات أسبوعية تحت عنوان يجب على المصورين المتنقلين المختارين اجتيازها.

ودخلت سامسونج في الآونة الأخيرة في شراكة مع The Tonight Show مع (جيمي فالون) Jimmy Fallon في مهرجان أفلام Pseudo.

وشهد الحدث قيام صانعي الأفلام الناشئين بتقديم أفلام قصيرة تم تصويرها بالكامل عبر Galaxy S21 Ultra.

ومن المفترض أن يكون Exposure هو الأول من بين العديد من المسلسلات الجديدة عبر شبكة البث Hulu التي تتصل مباشرة بالعلامات التجارية والمنتجات.

وتريدك سامسونج أن تعرف أن هاتفها Galaxy S21 Ultra 5G جيد في التقاط الصور، وربما يمكنك معرفة ذلك من مستشعرات الصور الخمسة، بما في ذلك أربعة في الخلف.

كما تريدك سامسونج أن تعرف أنها تأخذ التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول على محمل الجد.

ويركز Exposure بالكامل على S21 Ultra 5G، حيث إنه الجهاز الوحيد الذي يستخدمه المتسابقون لالتقاط صورهم.

ويتمثل الهدف من Exposure وجميع البرامج الترفيهية ذات العلامات التجارية في الجوهر في إنشاء مسلسلات ترتكز على مزاياها الخاصة، مما يجعل المشاهدين يرغبون في مشاهدتها في المقام الأول.

وقالت BBG Entertainment: يحب جمهور Hulu التصوير الفوتوغرافي، وسيكونون قادرين على أخذ النصائح والحيل بشأن رحلات التصوير.