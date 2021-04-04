شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل يعيد ميزة إلى نسخة التطبيق على منصة أندرويد.. اعرف ايه هي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت جوجل أدوات البوصلة إلى الخرائط على نظام أندرويد، وبحسب ما ورد تمت إزالة الميزة سابقًا من التطبيق، حيث قام جوجل بإلغاء أدوات البوصلة من الخرائط فى عام 2019 لتوفير مساحة أكبر على شاشة التنقل، وفقًا لتقرير فى PhoneArena.

وقد أعادت جوجل الميزة إلى الخرائط، وعلى ما يبدو، جاءت هذه الخطوة بعد ازدياد الطلب عليها، حيث توجه الميزة المستخدمين إلى الشمال على شاشة الخرائط الرئيسية بمؤشر أحمر صغير، و يمكن العثور على أداة البوصلة على الجانب الأيمن من الشاشة، وإذا لم تتمكن من رؤية الميزة حتى الآن، يمكنك محاولة تحديث تطبيق الخرائط.

وقالت جوجل فى وقت سابق أن لديها أكثر من 100 تحسين مدعوم بالذكاء الاصطناعى لخرائط جوجل لجعلها أكثر دقة ومرونة للاستخدام، وأحد أبرزها هو استخدام Live View عندما تكون فى الداخل، حيث أن "Live View مدعوم بتقنية تسمى الترجمة العالمية، والتى تستخدم الذكاء الاصطناعى لمسح عشرات المليارات من صور التجوّل الافتراضى لفهم اتجاهك"، هكذا تصف الشركة هذه الميزة.

ويسمح تحديث Live View للمستخدمين بالتنقل داخل الأماكن المزدحمة مثل المطارات ومحطات النقل ومراكز التسوق، وقالت جوجل أيضًا إنها تعمل على تحسين قدرات تتبع الطقس فى الخرائط مع طبقة طقس جديدة للمساعدة فى معرفة درجة الحرارة الحالية والمتوقعة وطبقة جودة الهواء لمعرفة ما إذا كان الهواء صحيًا بما يكفى للخروج.

وستوفر خرائط جوجل أيضًا ميزة جديدة قريبًا ستساعدك على اتخاذ المزيد من الطرق الصديقة للبيئة وتقليل آثار الكربون، وسيكون "افتراضيًا على المسار ذى البصمة الكربونية الأقل عندما يكون له نفس الوقت المقدر للوصول تقريبًا مثل المسار الأسرع، وفى الحالات التى قد يؤدى فيها المسار الصديق للبيئة إلى زيادة الوقت المقدر للوصول بشكل كبير، فسنسمح لك بمقارنة تأثير ثانى أكسيد الكربون النسبى بين المسارات حتى تتمكن من الاختيار".