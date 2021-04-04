شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصور فلكى ينشأ صورة توضح بالألوان تفاصيل للقمر لا يراها البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز المصور الفلكي أندرو مكارثي، المعروف باسم cosmic_background على انستجرام، الأشياء التي لا تستطيع العين البشرية رؤيتها، في صورة لسطح القمر، حيث تم إنشاء الصورة من خلال معالجة بطبقة إضاءة لتعزيز معالم القمر، وتظهر هذه الصورة بالألوان الأماكن التى تدفقت فيه الصهارة ذات مرة، وكيف ستبدو مع الرؤية الخارقة المضافة.



القمر ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول أندرو إن المناطق الأكثر إشراقًا تظهر المكان الذي كان يتدفق فيه الصهارة على القمر ، وفي هذا الإصدار، تُظهر الألوان كيف يتغير التكوين حيث تتدفق الصهارة مرة واحدة، وكذلك كيف تضيف التأثيرات التي تضرب السطح تدفق إضافى من اللون، وهذه الألوان حقيقية وتمثل التاريخ الجيولوجي الخفي للقمر .



مظهر القمر بالألوان

قال المصور الفلكى، "أشعر أن هذه الصورة تُظهر الألوان والميزات بطريقة فريدة لم أرها من قبل"، ويشتهر أندرو بتصويره الفلكي المميز، وقد التقط مؤخرًا لقطة لمحطة الفضاء الدولية التي تمر عبر القمر.

وأوضح مكارثي أن اللقطة النادرة للمنظر المعاد توجيهه للمحطة أصبحت على الفور من اللقطات المفضلة، وما جعل هذه الصورة رائعة هو اتجاه محطة الفضاء الدولية في الوقت الذي تم التقاطها فيه والدقة "إلى الثانية" التي التقطها مكارثي للمختبر الذي يدور أثناء مروره عبر فوهة كوبرنيكوس على القمر.

يمكن رؤية فوهة الارتطام القمري هذه بالمنظار قليلاً شمال غرب مركز نصف الكرة الأرضية المواجه للقمر، كما شوهدت الألواح الشمسية التي عادة ما تكون مسطحة في كل جانب من جوانب المحطة وهي تتحرك في زوايا مختلفة بسبب السير في الفضاء، مما يزيد من تفرد الصورة السابقة للقمر.