مجزرة رقمية.. بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم فيسبوك على منتدى للهاكرز!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - أبريل - 2021 11:35 مساءً

قام متسلل الكتروني اليوم السبت بعرض معلومات عن أكثر من 500 مليون مستخدم لشبكة فيسبوك، منها أرقام هواتف وبيانات شخصية أخرى، دون مقابل تقريبا، على أحد منتديات الهاكرز على شبكة الإنترنت.

وقال ألون جال، المؤسس المشارك لشركة هدسون روك لمعلومات جرائم الإنترنت، إن قاعدة البيانات هي على ما يبدو نفس مجموعة أرقام الهواتف المرتبطة بفيسبوك والمنتشرة في دوائر المتسللين منذ يناير كانون الثاني والتي كشفت عن وجودها أول مرة دورية مازربورد الإلكترونية.

وتتضمن البيانات المنشورة معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم على عملاق التواصل الاجتماعي الأزرق من 106 دول، بما في ذلك أكثر من 32 مليوناً في الولايات المتحدة، و11 مليوناً في بريطانيا، و6 ملايين في الهند.

كما شملت البيانات المنشورة أرقام هواتف المستخدمين ومعرفات فيسبوك خاصتهم، والأسماء الكاملة والمواقع وتواريخ الميلاد والسير الذاتية – وفي بعض الحالات – عناوين البريد الإلكتروني.

وحسب “بزنس إنسايدر” فقد راجع الموقع عينة من البيانات المسربة وتحقق من عدة سجلات من خلال مطابقة أرقام هواتف مستخدمي فيسبوك بالمعرفات المدرجة في مجموعة البيانات المخترقة.

زيادة في المصداقية قال “بزنس إنسايدر” إنه تحقق من البيانات المخترقة عن طريق اختبار عناوين البريد الإلكتروني من مجموعة البيانات في ميزة إعادة تعيين كلمة مرور فيسبوك، التي يمكن استخدامها للكشف جزئياً عن رقم هاتف المستخدم.

إلى ذلك يمكن أن توفر البيانات المسربة معلومات قيمة لقراصنة الإنترنت الذين يستخدمون المعلومات لانتحال شخصيات وفق ألون غال، كبير أنظمة المعلومات في شركة استخبارات الجرائم الإلكترونية Hudson Rock، الذي اكتشف البيانات المسربة لأول مرة السبت.

ليست المرة الأولى

وأضاف غال، بحسب ما نقله “بزنس إنسايدر” أن “قاعدة بيانات بهذا الحجم تحتوي على معلومات خاصة مثل أرقام هواتف الكثير من مستخدمي فيسبوك ستؤدي بالتأكيد إلى استفادة جهات فاعلة سيئة من البيانات لتنفيذ هجمات قرصنة”.