تكنولوجيا: تسريب البيانات الشخصية لعدد 533 مليون مستخدم للفيس بوك على شبكة الإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن إختراق المتسللين لبيانات المستخدمين الشحصية على شبكة Facebook الإجتماعية والتي تم تسريبها إلى شبكة الإنترنت.

أكد تقرير نشر عبر Business Insider على أن بيانات 533 مليون مستخدم لشبكة الفيس بوك الإجتماعية تم مشاركتها عبر المتسللين منذ شهر يناير الماضي، كما أكد الباحث الأمني ​​Alon Gal أن أحد المتسللين قد شارك بالفعل بيانات المستخدمين الخاصة على شبكة الإنترنت على العامة.

ولقد أشار الباحث الأمني إلى أن بيانات المستخدمين التي تم مشاركتها تتضمن معلومات عن تاريخ الميلاد، ورقم الجوال، والعنوان الإلكتروني، وأيضاً المواقع، من بين معلومات أخرى.

أيضاً أكد النقرير على أن عدد حسابات المستخدمين التي تم إختراقها في الولايات المتحدة يصل إلى 32 مليون حساب، بينما تم إختراق 11 مليون حساب في المملكة المتحدة، و6 مليون في الهند.

كما أضاف ​​Alon Gal إلى أن عملية إختراق حسابات المستخدمين رصدت للمرة الأولى خلال شهر يناير، حيث إستطاع مستخدمي Telegram الدفع للبحث في قاعدة البيانات.

ولقد أوضح التقرير أن عملية الإختراق تمت نتيجة لإستغلال المتسللين الثغرة الأمنية التي رصدت في الفيس بوك خلال 2019 والتي تم إصلاحها لاحقاً من الشركة، أيضاً أشار التقرير أن عملية الإختراق مازالت تمثل تهديد للكثير من حسابات المستخدمين حتى الآن.

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