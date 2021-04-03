شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى تحديات كلوب هاوس مع انحصار الوباء واستنساخ فكرته بمنصات أخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس الذي تم إطلاقه أثناء الجائحة؛ على أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل لتطبيق iOS خاص بالدعوة فقط؛ ونجحت الفكرة لدرجة أن معظم مواقع التواصل الاجتماعى بدأت فى نسخها وفقا لموقع the verege.

إلا أن الشركة تواجه تحديات تتعلق أولاً بتراجع الوباء، مع أهتمام الناس أكثر بالتواصل الاجتماعي في الحياة الواقعية بدلاً من المحادثات التي يتم تسهيلها عبر هواتفهم.

ولكن بالنسبة للأشخاص الذين ينتهى بهم الأمر بالرغبة في التحدث مع بعضهم البعض عبر الإنترنت ، فسيكون لديهم قريبًا المزيد من الأماكن للقيام بذلك، حيث بدأت شركات Twitter و Facebook و LinkedIn و Discord و Spotify و Mark Cuban و Slack محاولاتهم الخاصة لتقديم خدمة الدردشة الصوتية، ما يثير قلق Clubhouse.

وما يزيد من هذا القلق بأن الصوت الافتراضى الاجتماعي يتبع نفس المسار الذي تتبعه وظيفة قصص Snapchat ما يغير من شمل الوسائط الاجتماعية التى ستستمر على حساب المبتدئ الذي كان رائدًا فى تقديم الفكرة.

ويتم تشكيل الصوت الاجتماعي ليذهب على هذا النحو. مع تزايد التهديد ، يجدر النظر في المكان الذي من المرجح أن تواجه فيه Clubhouse المشاكل.

من المرجح أن يتبع الصوت الاجتماعي نفس المسار مثل القصص

لكن أولاً: ما الذي يفعله Clubhouse؟ لقد كان أول صوت على الشبكات الاجتماعية، يحصي ملايين المستخدمين الذين يأتون إلى Clubhouse فقط لمحتوى صوتي اجتماعي، ويشمل ذلك أسماء احتلت العناوين الرئيسية مثل Elon Musk و Mark Zuckerberg و Bill Gates ومشاهير آخرين. حتى أن الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا يصدرون إعلانات في Clubhouse، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة Slack Stewart Butterfield ، الذي أعلن عن المنتج المقلد لشركته في التطبيق.

ويخطط فريق الشركة لإطلاق برنامج للمبدعين في المستقبل القريب من شأنه أن يكافئ المستخدمين الأكثر تفانيًا بالإيرادات والموارد لتعزيز عروضهم.

واستحوذت الشركة مؤخرًا على فاديا قادر من Instagram لقيادة شراكاتها الإعلامية ومنشئيها، كما عملت مع موسيقيين لمساعدتهم على تحسين عملهم على المنصة، ومن المفترض أنها ستفعل شيئًا مشابهًا في Clubhouse.

واستأجرت Clubhouse أيضًا Maya Watson من Netflix لتصبح رئيسة التسويق العالمي، مما يعني أنها ستخصص الموارد قريبًا للترويج لـ Clubhouse بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على الكلام الشفهي. هذه كلها خطوات مهمة لإبقاء Clubhouse ممتعًا ومزدهرًا.

CLUBHOUSE هو فريق العمل ويعمل على تطبيق ANDROID

لكن التطبيق يواجه الآن منافسة من بعض أكبر الأنظمة الأساسية في العالم ، والتي تتمتع بالفعل بسنوات من الخبرة في الإشراف، وهي متوفرة على نظامي iOS و Android، ولديها قواعد مستخدمين ضخمة ومخلصة يمكنهم دفع الصوت الاجتماعي إليها. بعض الشركات ، مثل Twitter و Discord، دفعت بالفعل ميزات الصوت الاجتماعي إلى الملايين من المستخدمين بواجهة فعالة مثل Clubhouse. أي شخص ليس لديه دعوة إلى Clubhouse أو iPhone ، يمكنه الآن الوصول إلى سحر الصوت الاجتماعي دون أي ارتباط إلى Clubhouse على الإطلاق.

ربما يكون الاحتمال الأكثر خطورة بالنسبة لـ Clubhouse، هو مدى سهولة فقدان الأسماء الكبيرة على منصته أمام المنافسين.

وتخطط Spotify التي أعلنت هذا الأسبوع عن استحواذها على Betty Labs الشركة المصنعة لتطبيق الصوت الاجتماعي Locker Room الذي يركز على الرياضة ، لإحضار التطبيق إلى Android وتغيير اسمه وتوسيع تغطيته للموسيقى والثقافة والرياضة.

ويمكن أن تتنافس مباشرة مع Clubhouse على المواهب، وانضم جو روجان مؤخرًا إلى محادثة Clubhouse، وعلى الرغم من أن رئيس قسم البحث والتطوير في Spotify أخبرني أن الشركة لن تقيد مستخدمي البث الصوتي من استخدام تطبيقات صوتية اجتماعية أخرى، فمن السهل تخيل أن الشركة تشجع على استخدام تطبيقاتها الخاصة قد يلجأ الموسيقيون ، مثل بيبر ، الذين ربما جاءوا إلى Clubhouse لبدء الموسيقى، إلى تطبيق Spotify بدلاً من ذلك للحفاظ على العلاقات مع عملاق البث.

كنقطة مرجعية عندما غردت Kylie Jenner بأنها بالكاد فتحت Snapchat بعد الآن، خسر سهم الشركة 1.3 مليار دولار. إذا قررت النجوم مثل تيفاني حديش قضاء وقتهم في مكان آخر ، فسوف يتعثر Clubhouse أيضًا.