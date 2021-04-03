شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تفرض تويتر رسوم على خدمة "التراجع عن الإرسال"؟ والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف Wong فإن "التراجع عن التغريدة" من المفترض أن تكون ميزة للمشتركين فقط؛ عليك أن تدفع للوصول إليها.
إلا أن ما نقلته وونج لا يخرج عن كونه تسريبًا، ويمكن أن يتغير أي شيء من الآن وحتى عندما تصبح الميزة عامة حال إطلاقها.
ومع ذلك كان تويتر يبحث في المزيد من الطرق لتحقيق الدخل من منصته مؤخرًا، لذا فليس من المفاجئ أنه قد يحتفظ ببعض الميزات خلف جدار حماية.
ويبدو أن الميزة تعمل شيئًا مثل زر التراجع في Gmail ، حيث تنتظر الخدمة بضع ثوانٍ قبل إرسال رسالتك فعليًا.
وظاهريًا هذا ليس أكثر فائدة من مجرد حذف تغريدة فور إرسالها، ولكن إذا كان لديك عدد كبير من المتابعين، فقد يساعد ذلك في التأكد من عدم رؤية أى شخص لخطأ محرج.
بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يطلبون زر تعديل، قد تعتقد أن Twitter قد يعرض زر تراجع كحل وسط، ولكن يبدو أنه سيتعين عليك الدفع بدلاً من ذلك.