شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تفرض تويتر رسوم على خدمة "التراجع عن الإرسال"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت العديد من التقارير منذ عدة أسابيع بأن تويتر يختبر خدمة "تراجع عن الإرسال" للتغريدات، وهو ما أثار جدلا حيث كان يرغب عدد كبير من مستخدمى الشبكة الإجتماعية بإضافة زر التعديل. وخدمة التراجع عن الإرسال ستمنح المستخدمين بضع ثوانٍ لاستعادة أى تغريدة سيئة دون أن يلاحظها أحد.

ووفقا لموقع TheNextWeb فهناك بغض الأدلة تؤكد قيام تويتر باختبار ميزة التراجع عن الإرسال، حيث أكدت المطورة Jane Manchun Wong على المزيد من الأدلة على أن Twitter يعمل على الميزة ، لكنها تأتي مع تحذير واحد وهى أن المستخدم قد يضطر إلى الدفع مقابل ذلك.

وأضاف Wong فإن "التراجع عن التغريدة" من المفترض أن تكون ميزة للمشتركين فقط؛ عليك أن تدفع للوصول إليها.

إلا أن ما نقلته وونج لا يخرج عن كونه تسريبًا، ويمكن أن يتغير أي شيء من الآن وحتى عندما تصبح الميزة عامة حال إطلاقها.

ومع ذلك كان تويتر يبحث في المزيد من الطرق لتحقيق الدخل من منصته مؤخرًا، لذا فليس من المفاجئ أنه قد يحتفظ ببعض الميزات خلف جدار حماية.

ويبدو أن الميزة تعمل شيئًا مثل زر التراجع في Gmail ، حيث تنتظر الخدمة بضع ثوانٍ قبل إرسال رسالتك فعليًا.

وظاهريًا هذا ليس أكثر فائدة من مجرد حذف تغريدة فور إرسالها، ولكن إذا كان لديك عدد كبير من المتابعين، فقد يساعد ذلك في التأكد من عدم رؤية أى شخص لخطأ محرج.

بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يطلبون زر تعديل، قد تعتقد أن Twitter قد يعرض زر تراجع كحل وسط، ولكن يبدو أنه سيتعين عليك الدفع بدلاً من ذلك.