بمواصفات وتصميمات رائعة.. لينوفو تطلق مجموعة من الحواسيب التعليمية المحمولة

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 10:09 مساءً - أعلنت الشركة عن إصدارات جديدة من أجهزة الحاسب المحمولة Lenovo 14 و Lenovo 100 و Lenovo 300 و Lenovo 500.

ويأتي كل حاسب بنموذج Chrome OS و Windows، ويقدمون مجموعة التحسينات نفسها.

وتتوافق جميع النماذج مع معيار MIL-SPEC 801H المستقل، وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب المواصفات التعليمية الصارمة لشركة لينوفو منافذ ومفصلات معززة، مع مصدات مطاطية للحماية من السقوط.

وتم تحسين مقاومة الانسكاب بنسبة 10 في المئة تقريبًا، بينما يوفر زجاج Corning Gorilla Glass حماية أفضل للشاشة.

وتتضمن التصميمات الجديدة أيضًا ميزات لتمكين التعلم الأكثر إنتاجية وشمولية أينما كان:

يسمح منفذ USB Type-C بوصل مرن لسهولة توصيل الأجهزة الخارجية ويدعم الشحن السريع من خلال توفير ما يصل إلى 80 في المئة من البطارية في غضون ساعة.

تساعد تقنية Wi-Fi 6 الاختيارية في أداء الشبكة واستقرارها، بينما يكون 4G-LTE4 اختياريًا في نماذج مختارة لإمكانيات التعلم المتعدد المواقع.

يتم تعزيز خصوصية المستخدم من خلال إضافة مصراع كاميرا الويب الفعلي.

ويتم تشغيل Lenovo 14w و Lenovo 14e بقياس 14 إنشًا بواسطة معالجات AMD المحسنة لأجهزة Chromebook.

ويتم التمييز بين النماذج من خلال ألوانها، حيث يأتي Lenovo 14w المستند إلى نظام التشغيل Windows باللون الأسود، بينما يتوفر جهاز Chromebook 14e بتصميم من الألومنيوم الرمادي.

ويتم تحديد الحاسب المحمول Lenovo 100 والنماذج Lenovo 300 و Lenovo 500 القابلة للتحويل بوضوح من خلال تعيينها بـ e الذي يشير إلى Chromebook و w الذي يعني Windows، وتتميز النماذج بقياس 11.6 إنشًا أيضًا بمظهرها المميز.

ويتميز Lenovo 100e و Lenovo 300e و Lenovo 500e باللون الرمادي مع تصميم مرقط ونقاط بيضاء على مصدات رمادية اللون.

وتقدم أجهزة Lenovo 100w و Lenovo 300w و Lenovo 500w نهج تصميم مشابه، لكنها تتميز باللون الأزرق للتمييز بوضوح بين الإصدارات.

ويتم تشغيل Lenovo 500e و Lenovo 500w بواسطة معالجات Intel Celeron N5100 و Intel Pentium N6000 على التوالي.

بينما يتم تشغيل Lenovo 100e و Lenovo 300e بواسطة أحدث معالجات AMD لأجهزة Chromebook، مع نظيراتها التي تعمل بنظام Windows.

وفيما يلي الأسعار ومواعيد التوفر لأجهزة لينوفو الجديدة: