بالصور: تعرف إلى “Band 6”.. السوار الذكي من هواوي

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ 3 ساعات

فاجأت عملاقة التكنولوجيا الصينية “هواوي” مستخدميها بإطلاقها رسمياً سوارتها الذكية Band 6 التي تتميز بشاشة AMOLED بحجم 1.47 إنش، وبإطارات نحيفة، وعمر شحن يصل إلى أسبوعين تقريباً، ومن المقرر أن تكون بسعر 53 دولار.

ومن أهم ميزات سوارة Band 6 الذكية أنها بشاشة AMOLED بحجم 1.47 إنش وجودة عرض 194 في 368 إنش، حيث يأتي هذا الإصدار بحجم أكبر من الإصدار السابق بنسبة 148%، كما تتوفر للمستخدمين مجموعة من أوجه السوارة الذكية عبر التطبيق المخصص.

كما تأتي السوارة الذكية بأبعاد بنسبة 64% مع إطارات نحيفة جداً، أيضاً يتميز وجه السوارة الذكية بتصميم مستطيل، وتأتي سوارة Band 6 بوزن خفيف 18 جرام، مع قياسات 43 في 25.4 في 10.99مم، كما يضم إطار السوارة الذكية بزر في الجانب الأيمن للتنقل ودعم مقاومة الماء 5ATM.

وتدعم سوارة Band 6 الذكية عمر شحن يستمر إلى أسبوعين تقريباً أو 10 أيام مع الإستخدام المكثف، كما تدعم السوارة الشحن عبر شاحن مغناطيسي.

كما تضم سوارة Band 6 مستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم للمرة الأولى في سلسلة سوارات هواوي الذكية، كما تأتي بتقنية TruSeen 4.0 لرصد معدل ضربات القلب، وTruSleep 2.0 لرصد حالة المستخدم أثناء النوم، كما تضم TruRelax 2.0 لرصد معدل الضغط، ورصد معدل ضربات القلب أثناء النوم.

أيضاً تدعم سوارة تتبع نشاط المستخدم في 96 نمط رياضي، كما تدعم المستخدم في إظهار الإشعارات، وتنبيهات الرسائل والمكالمات الصوتية، والتحكم في تشغيل الكاميرة والموسيقى، ومن المقرر أن تتوفر السوارة الذكية بألوان البرتقالي والأسود والأخضر، وتتوافق مع الهواتف المميزة بنظام Android 6.0 فما فوق وiOS 9.0 أو الإصدارات اللاحقة.