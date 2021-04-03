تكنولوجيا: هاتف الألعاب Legion 2 Pro ينطلق قريباً بقدرة بطارية 5500 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التفاصيل حول هاتف الألعاب المرتفب Legion 2 Pro الذي ينطلق قريباً بقدرة بطارية 5500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

أكدت شركة لينوفو اليوم عن خططها للإعلان الرسمي عن هاتفها المخصص للألعاب Legion 2 Pro في 8 من شهر أبريل، ولقد كشفت أحدث الإعلانات التشويقية عن دعم الهاتف لقدرة بطارية 5500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 90W، أيضاً من المتوقع أن ينطلق الهاتف باثنان من منافذ USB-C.

ولقد كشفت التسريبات السابقة عن بعض من مميزات هاتف Legion 2 Pro الذي يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.92 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz.

كما يأتي هاتف Legion 2 Pro برقاقة معالج Snapdragon 888، أيضاً يتميز الهاتف بنظام تبريد turbo مزودج، أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 11، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت، أيضاً تقدم لينوفو نماذج مميزة بإختيارات أخرى في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية.

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