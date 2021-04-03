شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوينج تؤجل موعد رحلة مركبتها نحو المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت بوينج تأجيل موعد الرحلة غير المأهولة لمركبة Starliner نحو المحطة الفضائية الدولية، وتبعا لموقع spaceflightnow فإن بوينج قررت تأجيل موعد الرحلة من ربيع إلى صيف العام الجاري، ومن المفترض أن تتم العملية قبل نهاية يوليو القادم، وخلالها ستتوجه المركبة نحو المحطة لتلتحم بها لمدة أسبوع، وتعود بعدها إلى الأرض وتهبط غرب الولايات المتحدة.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، كانت بوينج قد أطلقت Starlinerفي أول رحلة غير مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية في ديسمبر 2019، وكان من المفترض أن تلتحم المركبة بالمحطة حينها لكن العملية لم تكتمل بسبب بعض المشكلات التقنية والبرمجية للمركبة تبعا للخبراء، لتعود المركبة إلى الأرض بنجاح.

وفي يناير العام الجاري صرحت بوينج بأن أنظمة تشغيل المركبة قد جرى تعديلها ومن المفترض أن تطلق في رحلة اختبارية أخرى نحو المحطة في 25 مارس، لكنها تراجعت عن قرارها وأجلت موعد الإطلاق.

وفي حال نجاح المركبة في رحلتها الاختبارية غير المأهولة القادمة من المفترض أن ترسلها بوينج في رحلة مأهولة نحو المحطة لتحمل إليها روادا تابعين لناسا هم: باري ويلمور، ونيكول أونابو مان، ومايكل فينك، وبعدها من المفترض أن ترسل في رحلة مأهولة أخرى نحو المحطة نهاية العام الجاري.