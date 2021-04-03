شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنترست تجرى محادثات لشراء الشركة المصنعة لتطبيق VSCO لتحرير الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شبكة التواصل الاجتماعى الأمريكية Pinterest محادثات لشراء شركة Visual Supply Co الشركة المصنعة لتطبيق VSCO لتحرير الصور ، وفقًا لتقرير صحيفة New York Times نقلاً عن شخصين على دراية بالأمر.

ووفقا لبلومبرج تشترك منصة VSCO البالغة من العمر 10 سنوات في بعض الخدمات لـ Instagram ، حيث تقدم مجموعة مميزة من فلاتر الصور الشبيهة بالأفلام جنبًا إلى جنب مع محرر الصور.

وجمعت الشركة التي لا تزال تركز على منتجها الفخري مثل أدوات تحرير الفيديو، 90 مليون دولار من التمويل، وقيمت آخر مرة بمبلغ 550 مليون دولار.

وقال التقرير إن المناقشات مع Pinterest ، وهي شركة أخرى تركز على الصور والتعبير المرئي، مستمرة ولا يمكن معرفة سعر الصفقة.

ورفض ممثل Pinterest التعليق على محادثات الصفقة للصحيفة ، بينما نقلت بلومبرج عن جولي إينوي من VSCO "نجتمع دائمًا مع شركات مختلفة عبر المساحة الإبداعية في أي وقت ولا نناقش الشائعات".

وقبل عام ألغت VSCO 45 وظيفة استجابة لتفشي فيروس كورونا، حيث أوضح الرئيس التنفيذي جويل فلورى على LinkedIn أن الشركة الناشئة "ستحتاج إلى التحول نحو إدارة أعمال قائمة على الاكتفاء الذاتي". وقالت الشركة إن لديها حاليا 100 مليون حساب مسجل 75% منهم تحت سن 25.

بالنسبة إلى Pinterest ، الذي يعمل كمكان لجمع الصور ومشاركتها، فإن الحصول على مجموعة تحرير VSCO وقاعدة المستخدمين سيساعد على زيادة جمهوره ويحتمل أن يعزز ما يمكن أن يفعله تطبيق الهاتف المحمول الخاص به.

وبنترست هي شبكة اجتماعية أمريكية لنشر الصور، أُطلقت عام 2010، ومبدأ عملها مختلف قليلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. فكل مشترك في بنترست بإمكانه عمل لوحة حائط "Board" أو عدة لوحات حائط افتراضية.

ثم يقوم المشترك بعد ذلك بتدبيس "Pin" أو تعليق صوراً أو مقاطع فيديو يجدها مثيرة لاهتمامه ويرغب بالاحتفاظ بها في أحد لوحات الحائط الخاصة به.

وتكون الصور ومقاطع الفيديو مأخوذة من عدة مواقع في الإنترنت ولذلك يكون دوماً هناك رابط إلكتروني يشير إلى مصدر الصورة. في حال ضغط أحد المستخدمين على الصورة، يأخذه الرابط للموقع الذي أُخِذت منه الصورة.

وإذا أُعجب مستخدم آخر بالصور أو الفيديوهات التي قمت بتعليقها بإمكانه تدبيس نفس الصورة أو الفيديو في لوحة الحائط الخاصة به وتسمى هذه العملية بإعادة التدبيس أو إعادة التعليق "Repin".