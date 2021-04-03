شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Plaid تقترب من جولة تمويلية جديدة بقيمة 13 مليار دولار بعد الغاء بيعها لفيزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب شركة Plaid للتكنولوجيا المالية من جولة جديدة من التمويل بقيمة حوالي 13 مليار دولار ، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من إلغاء بيعها لشركة Visa ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر وفقا لما نقلته بلومبرج.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات كانت خاصة، إن جولة التمويل ستقودها Altimeter Capital.

وتوقعت المصادر أن يشارك العديد من مستثمريها الحاليين في الجولة الأخيرة التي قد تجمع مئات الملايين من الدولارات. يشمل المستثمرون ذوو الحصص الكبيرة NEA و Spark Capital و Index Ventures و Kleiner Perkins.

لم يرد المسؤولون في Plaid و Altimeter على الفور على طلب للتعليق.

كانت شركات التكنولوجيا المالية واحدة من أكثر القطاعات سخونة لعمليات الاندماج والعروض العامة الأولية، وهو اتجاه تسارع مع نمو التجارة عبر الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا.

لدى Plaid أكثر من 4000 عميل بما في ذلك Microsoft Corp. و Alphabet Inc ، Google ، وقد اجتذبت مستثمرين ماليين من الدرجة الأولى مثل Goldman Sachs Group Inc.

توصل Plaid إلى اتفاق بقيمة 5.3 مليار دولار تحصل عليه شركة Visa ، لكن تم التخلي عن هذه الصفقة في يناير بعد أن رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية لمنعها لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار.

قال مسؤول تنفيذي في Plaid في ذلك الشهر إن الشركة تخطط للتركيز على بناء أعمالها الأوروبية. قال كيث جروس ، رئيس الأعمال الدولية لشركة Plaid ، إن الشركة تخطط لمضاعفة حجم هذه العمليات تقريبًا.