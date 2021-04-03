شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Plaid تقترب من جولة تمويلية جديدة بقيمة 13 مليار دولار بعد الغاء بيعها لفيزا والان مع تفاصيل الخبر
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات كانت خاصة، إن جولة التمويل ستقودها Altimeter Capital.
وتوقعت المصادر أن يشارك العديد من مستثمريها الحاليين في الجولة الأخيرة التي قد تجمع مئات الملايين من الدولارات. يشمل المستثمرون ذوو الحصص الكبيرة NEA و Spark Capital و Index Ventures و Kleiner Perkins.
لم يرد المسؤولون في Plaid و Altimeter على الفور على طلب للتعليق.
كانت شركات التكنولوجيا المالية واحدة من أكثر القطاعات سخونة لعمليات الاندماج والعروض العامة الأولية، وهو اتجاه تسارع مع نمو التجارة عبر الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا.
توصل Plaid إلى اتفاق بقيمة 5.3 مليار دولار تحصل عليه شركة Visa ، لكن تم التخلي عن هذه الصفقة في يناير بعد أن رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية لمنعها لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار.
قال مسؤول تنفيذي في Plaid في ذلك الشهر إن الشركة تخطط للتركيز على بناء أعمالها الأوروبية. قال كيث جروس ، رئيس الأعمال الدولية لشركة Plaid ، إن الشركة تخطط لمضاعفة حجم هذه العمليات تقريبًا.