تريد تحسين مكالمتك على zoom؟ استخدم إشارات اليد!

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 07:09 مساءً - على الرغم من أنّ اجتماعات Zoom كانت ذات يوم أحداثاً نادرة ، إلا أنها أصبحت الآن أساسية للعديد من البريطانيين العاملين في المنزل.

وفي هذا السياق، نشر موقع”ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” وجاء فيه …

ولكن التواصل عبر مكالمات الفيديو يمكن أن يكون محرجاً ويمكنك أن تجد نفسك تجاهد كي يتمّ سماعك أوقد تُترك في دقائق من الصمت المحرج.

يدّعي باحثون من UCL أن استخدام مجموعة بسيطة من إشارات اليد يمكن أن يحسن تجربة الاجتماعات عبر الإنترنت.

وتشمل الإشارات التلويح لأخذ الدور في الكلام ورفع اليد لإظهار التعاطف ، ويمكن أن تساعد هذه الإشارات على جعل المجموعات تشعر أقرب إلى بعضها البعض وتحسين التعلم والتواصل ، وفقاً للدراسة.

في الدراسة ، قام الباحثون بتدريب الطلاب على استخدام مجموعة من الإشارات في الندوات عبر الإنترنت أثناء الإغلاق ، ووجدوا أدلة على أنهم قاموا بتحسين تجربة الطلاب.

وقال البروفيسور دانيال ريتشاردسون ، المؤلف المشارك الرئيسي للدراسة: “نظراً لأننا انتقلنا جميعاً إلى الاجتماعات والتفاعلات الاجتماعية عبر الإنترنت في العام الماضي ، وجد الكثير منا أنه لا يمكن تكرار رؤية الناس شخصياً ، وقد شعر البعض بالتعب أو العزلة.

‘لأنه لا يمكنك إجراء التواصل البصري أو التقاط الإيماءات الدقيقة وإيماءات الاتفاق أو المعارضة، قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان الناس يشاركون في ما تقوله.

“بينما يحاول بعض الأشخاص استخدام المزيد من التكنولوجيا لتحسين مؤتمرات الفيديو ، أردنا التحقيق في طريقة سلوكية ، ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا اختبارها بأكبر قدر ممكن من الدقة.”

تتضمن إشارات اليد ، التي يطلق عليها اسم نظام إشارات اجتماع الفيديو ، إبهاماً لأعلى أو لأسفل لإظهار الاتفاق أو الخلافات ، ويد على القلب لعرض القلق أو الرعاية ، ويد مرفوعة لطرح سؤال.

لاختبار فعاليتها ، قام الفريق باستقطاب أكثر من 100 من طلاب علم النفس الجامعيين الذين كانوا يشاركون في ندوات أسبوعية عبر الإنترنت وقسموهم في مجموعات مكونة من 10 طلاب.

تم تعليم نصف المجموعات إشارات اليد وطلب منهم استخدامها في ندوات عبر الإنترنت ، في حين أن النصف الآخر لم يتعلم الإيماءات.

بعد حلقتين دراسيتين عبر الإنترنت ، طلب من الطلاب إكمال استبيان لتقييم التجربة.

وكشفت النتائج أن الطلاب الذين استخدموا إشارات اليد لديهم تجربة شخصية وانتماء جماعي ونتائج تعليمية أفضل.

استخدمت هذه المجموعة أيضاً كلمات إيجابية أكثر وسلبية أقل من مجموعة الإشارة غير اليدوية.

قال بول هيلز ، مؤلف الدراسة: “باستخدام إشارات اليد ، يمكنك الرد بسرعة وسهولة على ما يقوله شخص ما ، دون مقاطعة تدفق المحادثة أو الضغط على المفاتيح ، ويمكن للإشارات أيضاً أن تنقل الفروق الدقيقة.

“إن الثقة أمر حيوي للعمل الجماعي ، ونأمل أن تساعد إشارات اليد هذه في ربط الأشخاص حتى يتمكنوا من التعاون بشكل أفضل.

“مع استمرار الناس في الالتقاء والتعلم والاتصال عبر الإنترنت ، نأمل أن يؤدي استخدام هذه الإشارات إلى جعل ذلك الوقت أكثر إنتاجية ومتعة.”

في حين أن السبب في أن إشارات اليد فعالة للغاية لا يزال غير واضحاً ، يقترح الباحث أن التدريب قد يشجع الطلاب على الانخراط والالتزام بالندوات الخاصة بهم.

يأمل الفريق الآن في تقييم هذا الأمر بشكل أكبر من خلال مقارنة إشارات اليد بالطرق الأخرى ، بما في ذلك أزرار التفاعل على مكالمات الفيديو.