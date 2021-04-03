شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: اليابان وأميركا تهدفان إلى التوصل لاتفاق بشأن سلسلة إمداد الرقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة نيكي اليابانية، إن اليابان والولايات المتحدة ستتعاونان بشأن إمدادات مكونات مهمة للرقائق، وتهدفان إلى التوصل لاتفاق في هذا الشأن حين يجتمع زعيما البلدين في وقت لاحق من الشهر الجارى وفقا لCNBC.

ومن المقرر أن يصبح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أول زعيم أجنبي يزور الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن الاجتماع، الذي كان مقررا في الأصل في التاسع من أبريل، أُرجئ إلى 16 أبريل.

تأتي الزيارة بينما يفرض نقص عالمي لأشباه الموصلات ضغوطا على شركات صناعة السيارات والمصنعين في الولايات المتحدة، مما يجبرهم على خفض الإنتاج. واكتسب الأمر أهمية بالنسبة لصانعي السياسات الذين ينتابهم القلق بشأن المخاطر الاقتصادية والأمنية للنقص.

وقال مصدران حكوميان، إنه من المتوقع أن يغادر سوجا اليابان في 15 أبريل وأن يغادر واشنطن في 17 من الشهر نفسه.