شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تقنية FLoC الجديدة من جوجل؟ وما هو استخدامها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر جوجل حاليًا تقنية جديدة تعرف بـ FLoC، والتى تأتى كبديل لملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية التي تجمع البيانات بناءً على سلوك مجموعات مستخدمي الإنترنت من أجل إنشاء إعلانات ذات صلة عبر الإنترنت، بدلاً من تتبع سجل تصفح الفرد.

تقنية FLoC

وبحسب مدير منتجات جوجل، فإنه باستخدام FLoC، يحدد المتصفح المجموعة الأكثر توافقًا مع سجل تصفح الويب الأخير، ويجمعك مع الآلاف من الأشخاص الآخرين الذين لديهم تاريخ تصفح مماثل، حيث يمثل رقم تعريف المجموعة الشيء الوحيد الذي يتم توفيره عند طلب الموقع، ويختلف هذا عن ملفات تعريف الارتباط الخارجية التي تسمح للشركات بمتابعتك بشكل فردي عبر مواقع مختلفة.

لكن هذه الميزة متاحة حاليا لنسبة صغيرة من المستخدمين في أستراليا والبرازيل وكندا والهند وإندونيسيا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا والفلبين والولايات المتحدة، ولن يتمكن أي شخص قام بحظر ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية في الإصدار الحالي من متصفح كروم من الوصول إلى الاختبار الأولي.

فيما يأتي هذا كجزء من خطة جوجل للتخلص من ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية في متصفح كروم ووقف ممارسة بيع الإعلانات بناءً على نشاط الويب الفردي.