تكنولوجيا: هاتف Realme X7 Pro Ultra ينطلق رسمياً بشاشة منحنية ومعالج Dimensity 1000 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسمياً عن هاتف Realme X7 Pro Ultra الذي ينطلق بشاشة منحنية ومعالج Dimensity 1000 Plus، مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

يتميز هاتف Realme X7 Pro Ultra بشاشة منحنية بحجم 6.55 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5، ويتميز بمعدل تحديث 90Hz، كما يضم ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر بدقة 32 ميجا بيكسل.

وينطلق هاتف Realme X7 Pro Ultra أو الذي يعرف أيضاً بهاتف Extreme برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيحا بايت.

كما يتميز هاتف Realme X7 Pro Ultra بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 وواجهة Realme UI 2.0، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما يتميز بوزن 170 جرام وسماكة 7.8مم، أيضاً تظهر في الجهة الخلفية من الهاتف عبارة “Dare To Leap”.

كما يأتي Realme X7 Pro Ultra بتقنية الشحن مدمجة في الشاشة، ويضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو، و منفذ USB-C، ويدعم تقنية Dolby Atmos، ونظام تبريد VC السائل، وتقنية NFC، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف على موقع الشركة الرسمي بسعر يبدأ من 365 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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