شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعديل مدار المحطة الفضائية استعدادا لاستقبال رواد فضاء جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، إن أخصائيي مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسي برفع مدار المحطة الفضائية الدولية بـ360 مترا، لتعديل مدارها وفقا لبرنامج تحليقها، وذلك استعدادا لاستقبال مركبة سويوز المأهولة.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أوضح أن تعديل مدار المحطة يجري بواسطة محركات شاحنة "بروجريس إم إس - 14" الروسية الملتحمة بالمحطة، مع تشغيل محركات الشاحنة الساعة 15.14 بتوقيت موسكو لمدة 129.3 ثانية لتصل المحطة إلى ارتفاع 419.8 كلم فوق سطح الأرض.

وأضاف أن المناورة المذكورة تتحقق بغية تهيئة ظروف مناسبة لهبوط مركبة "سويوز إم إس – 17" المأهولة على الأرض وإطلاق مركبة "سويوز إم إس – 18" المأهولة.

يذكر أن رائدي الفضاء الروسييْن، سيرجي ريجيكوف وسيرغي كود–سفيرتشكوف والرائدة الأمريكية، كاتلين روبنز سيعودون إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس – 17".

أما مركبة "سويوز إم إس – 18" مع رائدي الفضاء الروسييْن، أوليج نوفيتسكي وبيوتر دوبوف والرائد الأمريكي مارك فاندي هاي، فيتوقع أن تنطلق إلى المحطة الدولية يوم 9 أبريل الجارى.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تكشف فيها الوكالة عن تعديل مدار المحطة الفضائية لاستقبال مركبة سويوز، بل إنه إجراء تم الإعلان عنه من قبل، لاستقبال المركبات الفضائية.