شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ضجة أسهم جيم ستوب.. Robinhood تتجه للاكتتاب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه تطبيق Robinhood الشهير لتداول الأسهم للطرح للاكتتاب العام، حيث قدمت المستندات الخاصة بالطرح العام الأولي (IPO) ، إلا أنها لم تحدد عدد الأسهم أو النطاق السعري المقترح أو حتى موعد طرح الاكتتاب العام وفقا لموقع TheNextWeb.

وتقدمت الشركة بطلب للاكتتاب العام بسرية، مما يسمح لها بالاحتفاظ ببعض المعلومات طي الكتمان.

يشير المحللون إلى أن قيمة الشركة حاليًا تبلغ 12 مليار دولار، وأن الاكتتاب العام قد يدفع تقييمها إلى أكثر من 20 مليار دولار.

ففي العام الماضي أفادت CNBC أن الشركة قد وظفت Goldman Sachs لقيادة جهودها في طرح أسهمها للاكتتاب العام.

في يناير، عندما كانت ملحمة أسهم GameStop في ذروتها، واجهت Robinhood رد فعل عنيفًا كبيرًا من المتداولين حيث اضطرت إلى التوقف عن التداول لفترة من الوقت بسبب السوق المتقلبة. بعد فترة وجيزة من استئناف التداول ، جمعت رأس مال بقيمة مليار دولار كوديعة تأمين لغرفة المقاصة.

وفي فبراير ، جمعت Robinhood 2.4 مليار دولار أخرى من المستثمرين لتلبية طلب ضمانات تجارية بقيمة 3 مليارات دولار.

تعرضت الشركة للكثير من الانتقادات خلال هذه الفترة وهي تواجه الآن أكثر من 50 دعوى قضائية بسبب عملها خلال ضجة GameStop.

تجذب شركات التكنولوجيا المالية الكثير من اهتمام المستثمرين مؤخرًا بسبب ارتفاع التجارة الرقمية خلال جائحة فيروس كورونا. في الأسبوع الماضي ، جمعت منصة الدفع عبر الإنترنت Stripe 600 مليون دولار من مستثمرين مختلفين ، وبلغت تقييمًا 95 مليار دولار - وهو أعلى تقييم لأي شركة خاصة في وادي السيليكون.