Huracán EVO تحصل على أوامر صوتية عبر أليكسا

دبي - يزن راشد - تتخذ شركة أمازون خطوة أكبر في عالم السيارات من خلال دمج مساعدها الصوتي أليكسا في سيارة Huracán EVO من لامبورغيني.

ويمكن لمالكي سيارة Huracán EVO من لامبورغيني طرح الأسئلة أو التحكم في المنزل عن بُعد، كما تمنح أمازون المساعد القدرة على التحكم في الإعدادات داخل السيارة، دون استخدام اليدين.

وتم الإعلان عن الشراكة في الأصل العام الماضي كجزء من دفع أمازون إلى السيارات، لكن التكامل يتجاوز القدرات المعتادة لأليكسا.

ويسمح تكامل أليكسا للمستخدمين بالتحكم في إعدادات المناخ والراحة، بما في ذلك تكييف الهواء، والسخان، وسرعة المروحة، ودرجة الحرارة، وسخانات المقاعد، ومزيل الصقيع، واتجاه تدفق الهواء، بالإضافة إلى الإضاءة.

ويمكن لأليكسا أيضًا عرض شاشة لرؤية توجيه عزم دوران السيارة والتحكم في الجر، إلى جانب أن المساعد يمتلك مجموعة مهارات خاصة للتفاعل مع أجهزتك المنزلية الذكية، وتشغيل الموسيقى والبودكاست، والتنقل الأساسي.

وتحتوي سيارة Huracán EVO من لامبورغيني على بعض عناصر التحكم المادية عبر عجلة القيادة والباب الجانبي للسائق، لكن يتم تعديل غالبية ميزات السيارة من خلال شاشة في الكونسول الوسطي.

ويقلل منح أليكسا المزيد من التحكم في السيارة نفسها وقت البحث والنقر عبر القوائم، كما يوفر المزيد من الوقت للتركيز على الطريق، وهو ما قد يكون مكسبًا للأمان والراحة.

وتستمر صناعة السيارات بالانتقال من عناصر التحكم، مثل: المقابض والأقراص، إلى الشاشات العاملة باللمس بالكامل.

وحاولت أمازون المساعدة في تسهيل الانتقال باستخدام Echo Auto، لكن الملحق يعمل بشكل أفضل كمكبر صوت بسيط ومحول بلوتوث، بينما كان الأداء ضعيفًا في المهام التي تتطلب معرفة الموقع أو الاتصال الخلوي الثابت.

قد يكون تكامل Huracán EVO مع أليكسا، مع كل مزايا التحكم الحقيقي في السيارة المتصلة، نسخة أفضل من الفكرة.

ويجب أن تتمتع سيارات Huracán EVO الجديدة بميزة التكامل، لكن لامبورغيني تقول: إنه يمكن تحديث جميع عملاء Huracán EVO الحاليين للحصول على دعم أليكسا مجانًا.

يذكر أن أمازون ولامبورغيني ليستا فريق شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا الوحيد الذي يعالج مشكلة برامج السيارات المدمجة.

وتم إطلاق Polestar 2 من فولفو في عام 2020 بتكامل مدمج مع Android Auto ومساعد جوجل لتحكم مماثل في الإعدادات، مثل تكييف الهواء، وهو شيء لم يكن جزءًا من Android Auto القديم.