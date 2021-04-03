احذر من الغش في لعبة Call of Duty: Warzone

دبي - يزن راشد - أخفى المتسللون البرمجيات الخبيثة داخل برنامج للغش مخصص للعبة Call of Duty: Warzone، وذلك وفقًا لبحث جديد نشرته شركة الألعاب Activision.

ونشر باحثو الأمن في شركة الألعاب تقريرًا متعمقًا عن البرامج الضارة، وكشفوا عن حملة البرمجيات الخبيثة الذكية.

واكتشف باحثو الأمان في Activision أن برنامج الغش للعبة Call of Duty: Warzone الذي تم الإعلان عنه في منتديات الغش الشهيرة كان في الواقع برنامجًا ضارًا يسمح للمتسللين بالتحكم في حواسيب الضحايا.

وقام برنامج الغش بتثبيت Dropper، وهو نوع من التطبيقات الضارة التي يمكن استخدامها لتنزيل وتثبيت أنواع أخرى من البرامج الضارة عبر حاسب الضحية.

ويقول التقرير: يمكن تخصيص أداة Dropper لتثبيت البرامج الضارة الأخرى الأكثر تدميراً عبر أجهزة الأهداف.

وتستهدف حملة البرمجيات الضارة الجديدة اللاعبين، ويتمثل أحد أهدافها في استخدام وحدات معالجة الرسوميات القوية للاعبين لتعدين العملات المشفرة.

وتزدهر صناعة الغش في الألعاب الشعبية عبر الإنترنت، ويتم استخدام هذه الحيل من آلاف اللاعبين، ويتم حظر بعضهم بشكل روتيني من شركات الألعاب التي تستخدم أنظمة مكافحة الغش.

وتتطلب العديد من برمجيات الغش الشائعة من المستخدمين تعطيل برامج مكافحة الفيروسات ومنح برامج الغش أعلى امتيازات أمان عبر الحاسب حتى تظل غير مكتشفة بواسطة برامج مكافحة الغش.

ومع تعطيل ميزات الأمان، قد لا يرى اللاعبون العلامات الحمراء التي تحذرهم من أن التطبيق الذي قاموا بتنزيله هو في الواقع برامج ضارة.

كتب باحثو Activision في التقرير: عندما يتعلق الأمر بذلك، فإن التبعيات الحقيقية لعملية الغش هي نفسها التي تحتاجها معظم أدوات البرامج الضارة للتنفيذ بنجاح، حيث يجب تجاوز حماية النظام أو تعطيله، كما يجب تصعيد الامتيازات للسماح للبرنامج بالعمل بالشكل الصحيح.

وفي حين أن هذه الطريقة مبسطة نوعًا ما، إلا أنها تقنية هندسة اجتماعية تحفز رغبة الهدف من أجل خفض الحماية الأمنية طوعًا وتجاهل التحذيرات المتعلقة بتشغيل البرامج الضارة المحتملة.

ويعتبر استهداف لاعبي Call of Duty: Warzone أمر منطقي لأنها لعبة مجانية يلعبها ملايين الأشخاص، وهناك أيضًا الآلاف من الغشاشين، الذين يتم حظرهم بشكل روتيني.

وحظرت Activision في شهر فبراير أكثر من 60 ألف لاعب، فيما حظرت في شهر سبتمبر نحو 20 ألف لاعب.

يذكر أن ليست المرة الأولى التي يحاول فيها المتسللون الاستفادة من الطلب على الغش لاختراق الحواسيب.

ونشرت شركة الأمن السيبراني Cisco Talos تقريرًا عن برنامج ضار آخر مخفي داخل تطبيق للغش، ولم يحدد الباحثون اللعبة التي تستهدفها هذه البرامج الضارة.