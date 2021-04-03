آبل كانت تعلم أنها تبيع شاشات MacBook Pro المعيبة

دبي - يزن راشد - حكم قاضٍ فيدرالي بأنه يُفترض أن شركة آبل قد باعت عن عمد أجهزة MacBook Pro المعيبة، ردًا على طلب رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة.

وتم رفع الدعوى القضائية بسبب خطأ Stage Light في MacBook Pro، حيث تأخذ الإضاءة الخلفية مظهر إضاءة المسرح أسفل الشاشة قبل أن تفشل بالكامل لاحقًا.

ولم يحكم القاضي بأن شركة آبل فعلت ذلك، لكن عندما قرر أن هذه القضية مؤهلة، فإنه يفترض في القانون أن المزاعم صحيحة.

وقال القاضي: إن المحكمة ستنظر أيضًا في الادعاءات بأن شركة آبل حذفت مشاركات المنتدى التي تشكو من المشكلة.

ورفضت آبل في البداية إصلاحات الضمان للأجهزة المتأثرة، قبل إنشاء برنامج خدمة الإضاءة الخلفية للشاشة لمعالجته في نموذج 13 إنشًا، لكنها استبعدت نموذج 15 إنشًا.

ويزعم المدعون في الدعوى الجماعية أن آبل استمرت في بيع نماذج 15 إنشًا كانت تعرف أنها معرضة لهذا الخطأ، دون تحذير المستهلكين.

قام القاضي الفيدرالي بكاليفورنيا بتقليص الدعوى الجماعية المقترحة ضد آبل، لكنه سمح لها بالاستمرار.

وتقول الدعوى: إن آبل أخفت عيوب الشاشة عبر أجهزة MacBook Pro المحمولة بقياس 15 إنشًا.

وقرر القاضي (إدوارد دافيلا) Edward Davila أن مزاعم المستهلكين حول قيام آبل بإجراء اختبار مكثف قبل الإصدار تثبت بشكل كافٍ أن آبل كانت على علم بالعيب المزعوم

وأضاف القاضي أن شكاوى المستهلكين بشأن عيب الشاشة المزعوم كانت يجب أن تجعل الشركة تتأهب لحل المشكلة.

وكتب القاضي في رأيه: وجدت المحكمة أن مزاعم الاختبار السابق جنبًا إلى جنب مع مزاعم شكاوى العملاء الكبيرة كافية لإثبات أن آبل لديها معرفة حصرية بالعيب المزعوم.

ووجدت منصة iFixit أن المشكلة تكمن في أن آبل استخدمت كابل شريطي أرق بكثير في النماذج المتأثرة، وأدى ذلك إلى تمزق الكابل، الذي ظهر في البداية على أنه مشكلة Stage Light، حيث تسبب التآكل المستمر في فشل الإضاءة الخلفية تمامًا.

ووجدت الشركة أن الكابل نفسه يكلف 6 دولارات فقط لاستبداله، لكن التصميم جعل ذلك مستحيلًا، حيث صممت آبل الكابلات كجزء من الشاشة في محاولة واضحة لجعل الشاشة نحيفة قدر الإمكان، مما جعلها غير قابلة للاستبدال.

ويعني هذا أنه عندما تبدأ هذه الكابلات في التلف، يجب استبدال الشاشة بأكملها، بدلاً من الكابلات الصغيرة، مما يحول مشكلة بقيمة 6 دولارات إلى كارثة بقيمة 600 دولار.

وتتهم الدعوى القضائية أيضًا آبل بحذف منشورات مجتمع الدعم الرسمي التي تشكو من هذه المشكلة، ولا يبدو أن آبل قد أنكرت ذلك، وبدلاً من ذلك جادلت بأن هذا لا علاقة له بالقضية، ولم يوافق القاضي على ذلك، قائلاً: إن هذا من شأنه أن يوفر مزيدًا من الأدلة التي تعرفها آبل عن التصميم المعيب.