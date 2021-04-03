Super Mario Bros تحطم الرقم القياسي لأغلى لعبة

دبي - يزن راشد - تم بيع نسخة مختومة من لعبة Super Mario Bros الكلاسيكية من NES مقابل 660 ألف دولار عبر منصة المزادات Heritage Auctions يوم أمس الجمعة، أي أكثر من أربعة أضعاف الرقم القياسي السابق لأغلى لعبة على الإطلاق.

ويشمل ذلك 550 ألف دولار للبائع و 110 ألف دولار لمنصة المزادات، وجاء المبلغ الأعلى بعد أن قدم 13 من مقدمي العطاءات 36 عطاءًا متميزًا، بما في ذلك العطاءات الكبيرة بالوكالة قبل بدء المزاد الحي بعد ظهر يوم الجمعة.

وقال بائع هذه النسخة المختومة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته علنًا، لمنصة المزادات: إنه تم شراء اللعبة كهدية عيد الميلاد في أواخر عام 1986 وظلت دون أن يمسها أحد في درج المكتب لمدة 35 عامًا قبل اكتشافها.

وطمست عملية البيع هذه الرقم القياسي السابق لمنصة المزادات بشأن ألعاب الفيديو، وهو 156 ألف دولار، الذي جرى دفعه مقابل نسخة نادرة مختومة من Super Mario Bros 3 التي بيعت في نوفمبر الماضي.

وذلك بعد أن دفعت منصة Rally للمقتنيات الجماعية 140 ألف دولار مقابل Super Mario Bros المختومة العام الماضي، وهو الرقم القياسي السابق لتلك اللعبة.

ووفقًا لمنصة المزادات Heritage، فإن النسخة المباعة أمس مميزة للغاية، إذ إنها أفضل نسخة مختومة بالبلاستيك مع علامة تعليق مثقبة من الورق المقوى، كما إنها أيضًا أقدم نسخة مختومة من Super Mario Bros سنحت لنا الفرصة لعرضها.

وأضافت: هذا هو الإصدار الرابع فقط من Super Mario Bros الذي تم إنتاجه على الإطلاق، وكانت نافذة الإنتاج الخاصة به قصيرة بشكل ملحوظ، ومن أجل رسم صورة أفضل فقد جاء الإصدار الوطني للمنصة في منتصف إلى أواخر عام 1986، ولم يكن لدى ألعاب الصندوق الأسود الموزعة لهذا الإصدار رمز Game Pak NES-GP.

ومن الجدير بالذكر أن نينتندو تمكنت من إضافة رمز العلامة التجارية إلى نظام Nintendo Entertainment عبر صناديق لعبهم بحلول بداية عام 1987.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحتفظ فيها Super Mario Bros بالرقم القياسي، حيث بيعت نسخة من الإصدار الأمريكي من اللعبة مقابل 114000 دولار في شهر يوليو 2020، والتي حطمت الرقم القياسي البالغ 100150 دولار الذي حددته نسخة أخرى من اللعبة في شهر فبراير 2019.