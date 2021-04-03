جوجل تمنع التطبيقات من معرفة التطبيقات الأخرى المثبتة

دبي - يزن راشد - تتجه شركة جوجل قريبًا إلى أن تصبح أكثر انتقائية بشأن التطبيقات الموجودة عبر متجر Google Play التي يمكنها رؤية جميع التطبيقات الأخرى التي قمت بتثبيتها.

ويمكن لقائمة التطبيقات المثبتة أن تنقل للمطورين السمات الشخصية، مثل الانتماءات السياسية، لذا يتعين على المطورين بدءًا من الخامس من شهر مايو 2021 تقديم سبب وجيه للغاية يجعل جوجل تسمح لك بالوصول إلى معلومات من هذا القبيل.

ويمكن لتطبيقات نظام التشغيل أندرويد 11 التي تطلب حاليًا إذن “QUERY_ALL_PACKAGES” الاطلاع على القائمة الكاملة للتطبيقات التي قمت بتخزينها عبر جهازك.

لكن جوجل قامت حديثًا بتحديث سياسة برنامج المطورين الخاصة بها، وتعتبر الآن هذه المعلومات “بيانات مستخدم شخصية وحساسة“، مما يقيد التطبيقات التي يُسمح لها باستخدامها.

وبمجرد دخول التغيير حيز التنفيذ في شهر مايو، لا يمكن للتطبيقات استخدام الإذن إلا إذا كانت الوظيفة أو الغرض الأساسي الذي يواجه المستخدم يتطلب رؤية واسعة للتطبيقات المثبتة عبر جهاز المستخدم.

وتتضمن أمثلة التطبيقات التي يُسمح لها بالاستمرار في استخدام هذا الإذن مديري الملفات والمتصفحات وتطبيقات مكافحة الفيروسات التي تحتاج إلى البيانات لأغراض التوعية أو التشغيل البيني.

وتحصل التطبيقات المصرفية وتطبيقات المحفظة الرقمية وأي تطبيق آخر يتضمن وظائف المعاملات المالية على تصريح لأغراض متعلقة بالأمان.

ولن يُسمح باستخدام إذن QUERY_ALL_PACKAGES إلا عندما تعتمد الوظائف الأساسية للتطبيق على الاستعلام عن التطبيقات المثبتة.

ويتعين على المطورين تبرير سبب عدم تمكن الطريقة الأقل تدخلاً لرؤية التطبيق بشكل كافٍ من تمكين الوظائف الأساسية التي تواجه المستخدم المتوافقة مع سياسة التطبيق.

وتتعرض التطبيقات التي ليس لها حالة استخدام مبررة للإذن لخطر إزالتها من متجر Google Play، ويحتاج جميع المطورين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالإذن في تطبيقاتهم إلى إكمال نموذج إقرار يبرر استخدامهم له.

وإذا كنت قلقًا من استمرار إساءة استخدام المطورين للإذن، فإن وثائق جوجل تنص بوضوح على أنها تتعامل بحزم مع التطبيقات المخالفة، سواء كانت جديدة ضمن المتجر أو مجرد تحديثات للتطبيقات الحالية.

ويمكن لشركة جوجل تعليق التطبيقات وربما إنهاء حسابات المطورين.