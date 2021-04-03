شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا: انتجنا قرابة 180 ألف سيارة فى الربع الأول من عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Tesla للسيارات الكهربائية إنها أنتجت 180338 سيارة وسلمت ما يقرب من 185000 سيارة فى الربع الأول من عام 2021، وقالت شركة تسلا فى بيان "لقد شجعنا الاستقبال القوى للنموذج Y فى الصين ونتقدم بسرعة نحو الطاقة الإنتاجية الكاملة".

وأضافت: "لقد حظى الطراز S والطراز X الجديدان أيضًا بترحيب استثنائي، حيث تم تركيب المعدات الجديدة واختبارها فى الربع الأول، ونحن فى المراحل الأولى من زيادة الإنتاج"، بحسب موقع TOI الهندى.

وكانت السيارات التى أنتجها صانع السيارات الكهربائية هى سيارات السيدان موديل 3 وسيارات الدفع الرباعى موديل Y كروس أوفر، ومع ذلك، قامت الشركة أيضًا بتسليم 2020 سيارة طراز S و Model X SUVs.

وبصرف النظر عن الوباء ونقص الرقائق العالمى الذى أصاب الصناعة، تأثرت عمليات Tesla خلال الربع الأول من هذا العام بإغلاق مؤقت لمصنع الشركة فى فريمونت بكاليفورنيا والذى نسبه ماسك إلى نقص فى قطع الغيار وكذلك نشوب حريق فى نفس الوقت.

وفى الربع الأول من عام 2020، أبلغت تسلا عن إنتاج 102،672 سيارة وتسليم 88،400 مركبة، حسبما ذكرت CNBC، وقال المدير المالى لشركة Tesla Zachary Kirkhorn، خلال مكالمة أرباح الشركة الأخيرة، أنه فى عام 2021: "على وجه التحديد بالنسبة للربع الأول، ستستفيد أحجامنا من الطراز Y المبكر فى شنغهاي، ومع ذلك، سيكون إنتاج S و X منخفضًا بسبب الانتقال إلى المنتجات المعاد تصميمها حديثًا ".