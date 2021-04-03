شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يسعى انستجرام لمكافحة التنمر .. اعرف هيعمل ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط منصة التواصل الاجتماعى Instagram لإدخال ميزة جديدة من شأنها تصفية التعليقات المسيئة، وفقًا لتقرير صادر عن PhoneArena، حيث ستكون هذه أداة ذكاء اصطناعى للمساعدة فى الإبلاغ عن أى استخدام مسيء للغة على النظام الأساسى وحظره.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من تعيين كلمات معينة فى قائمة الحظر يدويًا، وحاليًا، يحتوى انستجرام على أداة إخفاء التعليقات الهجومية للمساعدة فى تصفية استخدام اللغة، ويمكن الوصول إلى الخيارات من خلال الإعدادات من قسم الخصوصية الفرعي.

أما خوارزمية الذكاء الاصطناعى الجديدة للتخلص من الكلمات "غير الملائمة" والمحتويات الأخرى تخضع لمرحلة الاختبار الآن، ومن المفترض فرز هذا المحتوى ومنعه من الوصول إلى خلاصتك، وفيما يتعلق بكيفية اختيار الكلمات المسيئة، يضيف التقرير أن قدرة الذكاء الاصطناعى على العثور على الكلمات المسيئة ستعتمد على الكلمات التى يتم الإبلاغ عنها بشكل شائع على المنصة من قبل الأشخاص على Instagram.

وعند الحديث عن الميزات الجديدة، أطلق تطبيق مشاركة الصور المملوك لـفيس بوك ميزة أخرى مستوحاة من TikTok تسمى Remix for Reels، وتعمل الميزة الجديدة مثل TikTok Duet وتمكن المستخدمين من إعادة مزج بكرة عن طريق إقران الفيديو الخاص بهم مع مستخدمين آخرين.