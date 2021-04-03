ما هي طموحات أمازون بشأن رقاقات الشبكات؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 01:21 مساءً - تشير الأنباء إلى أن شركة أمازون تطور رقاقات مخصصة لأجهزتها من محولات الشبكة Switch التي تنقل البيانات حول الشبكات.

وتأتي جهود الرقاقات نتيجة استحواذ أمازون على شركة صناعة الشرائح Annapurna Labs في عام 2015 مقابل 350 مليون دولار.

وتساعد الرقاقات أمازون على تحسين بنيتها التحتية الداخلية وكذلك Amazon Web Services.

كما يمكن أن يساعد بناء أمازون للرقاقات الخاصة بأجهزة Switch في حل الاختناقات والمشكلات في بنيتها التحتية، خاصةً إذا كان الأمر يتعلق أيضًا بتصميم البرامج التي يتم تشغيلها عليها بشكل مخصص.

وتبني أمازون محولات الشبكة Switch الخاصة بها، لكنها تعتمد على شركة Broadcom للحصول على الرقاقات التي تشغل تلك الأجهزة.

ومن المنطقي أن ترغب الشركة في التحكم الكامل في تلك الأجهزة، لا سيما بالنظر إلى مدى أهمية أعمال خدمات الويب الخاصة بها.

كما من الممكن أن تقدم أمازون بعض الخدمات التي لم تكن قادرة على تقديمها سابقًا، مدعومة بأجهزة محولات الشبكة Switch الجديدة.

يذكر أن هذه الرقاقات ليست أول منتج سيليكون مخصص من أمازون، حيث عملت الشركة سابقًا مع MediaTek لإنشاء شريحة لمنتجات مكبرات الصوت الذكية Echo، المصممة لجعل استجابة أليكسا أسرع.

كما أن لديها رقاقات التعلم الآلي المخصصة الخاصة بها، التي تسميها Trainium، والتي من المفترض أن تصبح متاحة لعملاء Amazon Web Services قريبًا.

ومن المنطقي أن ترغب الشركة أيضًا في بناء رقاقاتها الخاصة لتشغيل العمود الفقري لشبكتها.

وسرعان ما أصبح تصميم الرقاقات المخصصة أمرًا مهمًا لشركات التكنولوجيا الكبرى، حيث ظهرت تقارير تفيد بأن جوجل ومايكروسوفت تبنيان معالجات مخصصة لأجهزتهما.

وتقوم آبل بذلك منذ سنوات، مع كون M1 Macs مثالاً على مدى فاعلية منتجات الشركة عندما تتحكم في كل من العتاد والبرامج.

وبالرغم من أن أمازون قد لا تكون عملاقة في مجال الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب، إلا أنها عملاقة في السحابة، وهو المجال الذي تركز الشركة على وضع الشرائح الجديدة ضمنه.