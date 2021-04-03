هذه مفاجآت آبل في حدث المطورين لهذا العام

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 01:21 مساءً - منذ ساعتين

من المقرر أن تعقد شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين العام الحالي -المعروف اختصارا بـ”دبليو دبليو دي سي 2021″ (WWDC 2021)- في الفترة من 7 إلى 11 يونيو/حزيران، وسيكون -مثل العام الماضي- حدثا عبر الإنترنت فقط.

وبالرغم من أن الحدث سيعقد عبر تقنيات التواصل عن بعد للحد من التجمعات ومنع انتشار جائحة كورونا، فإن التوقعات تشير إلى مفاجآت كبيرة سيحملها معه لعشاق منتجات آبل.

وكما هو معتاد بالنسبة لشركة آبل، فإن الإعلان لا يذكر تفاصيل ما سيعرض، لكن قد يكون فيه تلميحا لظهور شخصيات إيموجي تلبس نظارات شخصية.

ومن أبرز ما قد تكشف عنه آبل خلال هذا الحدث: نظام “آي أو إس 15” (iOS 15) لهواتف آيفون الذي من المتوقع أن يأتي بتغييرات تتعلق بشكل واجهات التشغيل وأيقونات التطبيقات، فضلا عن تحسين قدرات تطبيق “فيس تام” (FaceTime).

كما ينتظر أن تعلن الشركة عن أنظمة “واتش أو إس 8” (Watch OS 8) المخصصة لساعاتها الذكية، حيث ذكرت آبل على صفحاتها الرسمية أن هذا النظام سيحمل ميزات جديدة تتعلق بشكل واجهات التشغيل والتحكم بالساعات عبر الأوامر الصوتية.

ويتوقع أن يظهر خلال الحدث أيضا نظام “ماك أو إس 12” (macOS 12) الجديد الذي سيركز على الحواسب المجهزة بمعالجات “إم 1” (М1) من آبل، وسيمنح الحواسيب المحمولة عددا من الميزات الجديدة مثل تطبيق “والت” (Wallet)، وميزة تعتمد “توتش آي دي” (Touch ID) لنظام المصادقة الثنائية لفتح الملفات أو بيانات الحاسب، فضلا عن ميزات أمان جديدة، وميزات لزيادة التحكم بواجهات التشغيل في الأجهزة.

ويعد الحدث فرصة للمطورين للتعرف على التقنيات والأدوات والأطر الجديدة التي يعتمدون عليها لبناء تطبيقات وألعاب مبتكرة ومميزة للمنصة.

وقالت سوزان بريسكوت نائبة رئيس شركة آبل لعلاقات المطورين في جميع أنحاء العالم، “نحن نعمل على جعل دبليو دليو دي سي 2021 الأكبر والأفضل لدينا حتى الآن، ويسعدنا أن نقدم لمطورينا أدوات جديدة لدعمهم أثناء إنشاء تطبيقات تغيّر الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونلعب”.

في العام الماضي، كرّست الشركة جزءا كبيرا من كلمتها الرئيسية للإعلان عن انتقال تشكيلة حواسيبها “ماك” إلى معالجات آبل سيليكون (Apple Silicon) الخاصة بها.

وليس من المستغرب أن تختار آبل عقد مؤتمرها العالمي للمطورين عبر الإنترنت فقط، بالنظر إلى أن تأثير الجائحة لا يزال قائما في جميع أنحاء العالم.