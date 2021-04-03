تكنولوجيا: لينوفو تقدم هاتف Legion 2 Pro قريباً بحجم شاشة 6.92 إنش ومعدل تحديث 144Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة لينوفو في 8 من أبريل للإعلان الرسمي عن هاتف الألعاب Legion 2 Pro، وفي إعلان تشويقي جديد أكدت الشركة على أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Snapdragon 888 ومعدل تحديث 144Hz.

ينطلق خلال أيام إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب من شركة لينوفو، حيث تقدم هاتف Legion 2 Pro بشاشة E4 AMOLED بحجم كبير في الشاشة 6.92 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما تتميز الشاشة بدقة 2460 في 1080 بيكسل.

ولقد أكد إعلان تشويقي نشر على منصة Weibo في السابق أن هاتف Legion 2 Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 888، كما يعد هذا الإصدار أول الهواتف الذكية المخصصة للألعاب بميزة التبريد عن طريق مراوح مزدوجة لتبريد بآداء أفضل للهاتف ولمعالج Snapdragon 888.

كما كشفت تسريبات جاءت عبر Master Lu benchmark أن هاتف Legion 2 Pro يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما تتوفر نماذج أخرى من الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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