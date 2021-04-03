هذا ما يحدث لهاتفك «أندرويد» عند تحديثه إلى النسخة الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - يترقب مستخدمو هواتف أندرويد، إطلاق النسخة الجديدة من نظام التشغيل «أندرويد 12»، التي طرحتها «جوجل» مؤخرا في نسختها التجريبية، في انتظار تطبيقها على كافة الهواتف بشكل رسمي، خلال صيف العام الجاري.

ونظرًا لرغبة الكثير من المستخدمين في معرفة ما سيحدث لهواتفهم المحمولة عند إطلاق التحديث الجديد، نرصد لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالنسخة التجريبية حتى الآن. حسبما نشر موقع "ألوان".

يحتوي نظام التشغيل أندرويد 12، على ميزة «One-Handed Mode» التي ستوفر إمكانية استخدام هاتفك بيد واحدة سواء اليمنى أو اليسرى دون شعور بإختلاف، من خلال تصغير واجهة العرض على الشاشة والتحكم بها لتكون بالاتجاه الذي يلائم اليد التي يعتمد عليها المستخدم.

كما ستكون هناك طبقة تحويل ترميز جديدة تجعل تنسيق فيديو «HEVC» يعمل تلقائيًا في التطبيقات التي لا تدعمها في الأصل، بحسب موقع «theverge» التقني، وسيدعم النظام أيضًا خاصية الصوت، حيث سيتم تحسينه لما يصل إلى 24 قناة صوتية.

وسيوفر أندرويد 12، إمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد على واجهة الاستخدام مع القدرة على التحكم بحجم الواجهات التي ستعرض فيها التطبيقات.

من المنتظر أن يحصل أندرويد 12 على بعض تحديثات الخصوصية والأمان، لكنها لن تكون مرئية بشكل بارز للمستخدمين، حيث سيعتمد محرك «Web View» الذي تستخدمه تطبيقات الجهات الخارجية أحد إعدادات ملفات تعريف الارتباط الأحدث في «Chrome» والتي تسمى «Same Site»، والتي يمكن أن تساعد في التخفيف من بعض عمليات التتبع.

وبدأ «أندرويد» مؤخرًا في مطالبة التطبيقات بنشر إشعار عندما يحتاج إلى تشغيل نشاط في الخلفية، والذي تبين أنه يشتت الانتباه، لذلك من المحتمل أن يعمل الإصدار الجديد على منع ذلك.