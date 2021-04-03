شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إغلاق لعبة PUBG Mobile Lite فى 29 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أنه سيتم إغلاق الإصدار الخفيف من لعبة Battle Royale PUBG المسماة Lite رسميًا فى 29 أبريل، حيث تم تقديم PUBG Lite فى عام 2019 للأجهزة المحمولة للمبتدئين، وقد حظرت الحكومة الهندية كلاً من PUBG Mobile و PUBG Mobile Lite فى 2 سبتمبر من العام الماضي.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد تم تأكيد خبر إغلاق PUBG Lite من قبل المطورين Krafton عبر رسالة على موقعها الرسمى على الإنترنت، وقالوا "نحن ممتنون للغاية للشغف والدعم من العدد المذهل من معجبى PUBG Lite الذين كانوا معنا، فخلال الأوقات العصيبة لوباء Covid- 19، نأمل أن تكون PUBG Lite قادرة على تزويد معجبينا بطريقة ممتعة قال المطور.

واستكمل البيان "لسوء الحظ، اتخذنا القرار الصعب بإغلاق الخدمة بعد الكثير من المداولات وقد حان الوقت لانتهاء رحلتنا. نبلغكم للأسف أن خدمة PUBG Lite من المقرر أن تنتهى فى 29 أبريل 2021 (UTC) ".

وقال المطورون: "نود أن نعرب عن خالص اعتذارنا وكذلك أعمق تقديرنا للجميع. نأمل حقًا أن تكون قد استمتعت بوقتك معنا، ونرجو التطلع إلى مساعينا المستقبلية"، وكانت PUBG Lite واحدة من أكثر الألعاب شعبية فى الأشهر الأولى من انتشار الوباء.

وقد تم حظر اللعبة فى الهند بموجب المادة 69 أ من قانون تكنولوجيا المعلومات فى الهند، فيما أعلنت PUBG Corporation لاحقًا أنها ستسحب شراكتها مع Tencent، وستعمل مع الحكومة الهندية للبحث عن حل سريع