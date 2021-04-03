تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo X60t برقاقة Dimensity 1100 وسعر 530 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً عن هاتف vivo X60t الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 1100 ومعدل تحديث 120Hz وسعر 530 دولار.

يتميز هاتف vivo X60t بشاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، مع معدل تحديث 120Hz، كما تضم الشاشة ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يتميز هاتف vivo X60t برقاقة معالج Dimensity 1100، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتف بواجهة OriginOS مع نظام تشغيل Android 11.

ويضم هاتف vivo X60t إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 13 ميجا بيكسل وأخر portrait بدقة 13 ميجا بيكسل، كما تأتي الكاميرة بتقنية gimbal للتثبيت.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويضم تقنية NFC ويدعم الإتصال بشبكات 5G، هاتف vivo X60t وينطلق باثنان من الإختيارات في الألوان مع سعر 530 دولار، حيث يتوفر في منافذ البيع في الصين.

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