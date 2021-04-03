شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخطط لوضع عملة Dogecoin على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX على حسابه بتويتر، أنه سيضع عملة Dogecoin على القمر، وعلى الرغم من أن البعض تساءل عما إذا كان ماسك يمزح تزامنا مع كذبة أبريل، خاصة مع سمعته في الإدلاء بملاحظات غير رسمية، اقترح آخرون أن ماسك يمكن أن يقول الحقيقة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال ماسك: "كانت أول حمولة للشركة إلى المدار والعودة عبارة عن عجلة من الجبن"، حيث سلمت الشركة بالفعل عجلة من الجبن إلى المدار في عام 2010، أثناء رحلة تجريبية لسفينة الشحن دراجون الفضائية.

ويُعتبر ماسك الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية "تسلا"، مؤيدًا قويًا للعملات المشفرة، بما في ذلك Dogecoin و bitcoin.

وأعلنت تسلا من قبل في فبراير أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين، وبعد شهر واحد قال ماسك إن تسلا ستقبله كدفعة لسياراتها، ولكن لم تصدر SpaceX إعلانًا مشابهًا بعد.

وكان تم إنشاء Dogecoin، التى بدأت في الأصل على شكل مزحة في عام 2013 من جانب مهندسي البرمجيات بيلي ماركوس وجاكسون بالمر.

وكانت العملة المشفرة عملة رقمية مفتوحة المصدر من نظير إلى نظير، ويمكن الحصول على العملة المشفرة بعدة طرق مختلفة: الشراء أو التداول في البورصة.

ولكن من غير الواضح ما إذا كان ماسك جادًا بشأن إرسال Dogecoin إلى القمر، مع توقعات أن تحقق الشركة ذلك، نظرًا لخطط استكشاف القمر.