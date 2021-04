شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن أخر تحديث للعبة Among Us والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما تم الإعلان عنه سابقًا، أضافت شركة Innersloth المطورة للعبة Among Us خريطة جديدة إلى اللعبة، والتى يُطلق عليها اسم The Airship، وهى أكبر خريطة تصل إلى Among Us، وبالتالى زادت عدد الخرائط المتاحة فى اللعبة إلى 4، أما الخرائط الثلاثة الأخرى فهى The Skeld وPolus وMiraHQ، و للعب، الحد الأدنى لمتطلبات النظام للجوال هو Android 6 وiOS 13.

وبحسب موقع tOI الهندى، فإن خريطة المنطاد مستوحاة من Toppat Clan Airship فى ألعاب Henry Stickmin الخاصة بالمطور، وتعرض الخريطة مناطق جديدة مثل Cockpit وBrig و Vault إلخ، وفى هذه الخريطة، سيتمكن اللاعبون من استخدام السلالم و"الاختصارات" الأخرى مثل المنصات المتحركة للتنقل عبر المنطاد.

وبالإضافة إلى ذلك، حدد المطورون أيضًا قواعد السلوك وأضفوا نظام حساب فى اللعبة لجعل النظام الأساسى مكانًا أكثر أمانًا للاعبين، وخاصة الأطفال، حيث يمكنك الآن الإبلاغ عن اللاعبين أيضًا، وإلى جانب الخريطة الجديدة، أضاف Innersloth أيضًا بعض الميزات الجديدة إلى اللعبة.

فالآن ستكون هناك مهام جديدة تنتظر أعضاء الطاقم مثل تلميع الجواهر وتفريغ القمامة والمزيد، ومع التحديث الجديد، يمكن للجميع فى ردهة اللعبة اختيار الغرفة التى سيبدؤون بها، وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك قبعات مجانية لك مثل دبوس القلب، والحواجب الغاضبة، ورأس وحيد القرن، والقفازات المطاطية، إلخ.