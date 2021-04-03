شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية التسجيل فى رسائل تويتر الإخبارية لتحقيق الدخل من المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لمستخدمي تويتر الآن بدء نشر رسالتهم الإخبارية عبر Revue، وهي شركة نشرات إخبارية عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ومقرها هولندا، والتي بدأت في عام 2015، وقد استحوذت عليها تويتر في يناير 2021، حيث سيسمح هذا المشروع الجديد للكتاب ومنشئى المحتوى الآخرين بإنشاء ونشر رسائل إخبارية مستقلة خاصة بهم مقابل تكلفة من خلال اشتراك مدفوع.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يتماشى ذلك مع التحول المتزايد في تويتر لتقديم ميزات تسمح للمستخدمين المشهورين بتحقيق الدخل من وجودهم على النظام الأساسي.





يمكنك الوصول إلى الرسائل الإخبارية "Newsletters"، إذا قمت بتسجيل الدخول إلى تويتر من خلال متصفح الويب على سطح المكتب أو اللاب توب، فستشاهد على الجانب الأيسر من مخططك الزمني رابطًا يقول "المزيد".

اضغط فوق ذلك، وفي القائمة المنبثقة التي تظهر، سترى قائمة من الخيارات، بما في ذلك الرسائل الإخبارية.

لا تزال الرسائل الإخبارية غير متوفرة من خلال تطبيق الهاتف المحمول، ولكن إذا قمت بالوصول إلى تويتر على متصفح الهاتف المحمول، فستظهر أيقونة الرسالة الإخبارية في القائمة المنبثقة بعد الضغط على صورة ملفك الشخصي.





هذا دليل أساسي حول كيفية البدء في إنشاء رسالة إخبارية:

1. لاستخدام رسائل Twitter الإخبارية، قم أولاً بالتسجيل للحصول على حساب Revue إما عن طريق البريد الإلكتروني أو حساب Twitter.

2. تحويل قدرة تطبيق Revue للوصول إلى حساب تويتر الخاص بك.

3.. إنشاء عنوان URL للملف الشخصي، إلى جانب عنوان رسالتك الإخبارية، وبلد إقامتك.

4. تصميم وتحرير قالب الرسالة الإخبارية، وضبط رؤوس الأقسام، ومربعات النص، والروابط، والوسائط.

5. اضغط فوق النقاط الثلاث الموجودة أسفل أيقونة تويتر في العمود الأيمن لسحب المحتوى من الأنظمة الأساسية الاجتماعية، بما في ذلك Facebook و Instagram و Medium، الذي تريد دمجه في رسالتك الإخبارية.

6. اضغط على "معاينة" للمراجعة في متصفحك أو لإرسال معاينة إلى عنوان بريدك الإلكتروني.

7. عند الانتهاء، حدد "جدولة".

8. سيُطلب منك "إضافة مشتركين"، وسيتم نقلك إلى شاشة حيث يمكنك القيام بذلك يدويًا، من خلال MailChimp، أو عن طريق الاستيراد عبر ملفات CSV أو عن طريق لصق العناوين.

9. بعد إنشاء قائمة المشتركين، يمكنك جدولة إرسال رسالتك الآن أو لاحقًا.

10. ستعرض شاشة التأكيد بالتفصيل موعد نشر رسالتك، وعدد المشتركين الذين سيشاهدونها، بالإضافة إلى مخطط تحليلي يتيح لك تتبع مشاركة النشرة الإخبارية الخاصة بك والذي سيظهر، ومن هنا يمكنك "تعديل" رسالتك الإخبارية قبل إرسالها أو "إلغاءها" تمامًا.