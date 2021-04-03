شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل: خطورة حرائق الغابات تزداد بسبب الجفاف فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يشير مسئولو الطقس إلى ضعف موسم الرياح الموسمية الصيفية العام الماضي واستمرار ظروف ظاهرة النينيا باعتبارها أكبر المساهمين.
وتعتبر حالات الجفاف نموذجية في هذا الوقت تقريبًا في الولايات المتحدة ، لكن العديد من المناطق لا تزال تعاني من جفاف العام الماضي.
كما يعيش حوالى 74 مليون أمريكي في هذه المناطق، ويعتمد الكثيرون على نهر كولورادو لشرب وري المحاصيل التي لديها حاليًا مستويات مياه أقل من المعتاد، وفي 11 ولاية غربية، يعانى حوالى 75% من الأراضي من الجفاف الذى يغطى أكثر من 44% من البلاد.
وتقع خزانات كاليفورنيا في أقل من المتوسطات التاريخية بسبب قلة العواصف الشتوية وقلة الجليد في سييرا نيفادا، ويعتمد حوالي 35 مليون أمريكي على مصادر المياه هذه إما للشرب أو للزراعة.
كما وجدت البيانات في الولايات المتحدة أن هذا هو الشهر الخامس على التوالى من الأمطار والثلوج الأقل من المتوسط في المنطقة.