شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا حذر إنستجرام مستخدميه من عملية احتيال تحاول سرقة تفاصيل تسجيل الدخول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر إنستجرام المستخدمين من عملية احتيال جديدة يتم تداولها، والتي تحاول سرقة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك عن طريق تزوير "انتهاك حقوق الطبع والنشر"، وعلى الرغم من أن الرسالة تبدو وكأنها من "مركز مساعدة حقوق الطبع والنشر في إنستجرام"، فقد أكد تطبيق التواصل الاجتماعى، أنه لن يرسل شيئا، ونصح المستخدمين بعدم الضغط أو الرد على أي روابط في الرسائل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حذر انستحرام مستخدميه من عملية الاحتيال على تويتر، وتنص رسالة الاحتيال على ما يلي: "تم اكتشاف انتهاك لحقوق الطبع والنشر في منشور على حسابك، إذا كنت تعتقد أن انتهاك حقوق الطبع والنشر خطأ، فيجب عليك تقديم ملاحظات، لكن خلاف ذلك، سيتم إغلاق حسابك في غضون 24 ساعة"، ثم تطالب الرسالة المستخدمين بالضغط فوق رابط "تقديم ملاحظات".

إذا ضغطت على الرابط دون قصد، فسيُطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، مما يتيح للمحتالين الوصول إلى بياناتك الشخصية.

أكد انستجرام، أنه لن يرسل رسائل مباشرة لمستخدميه بشأن قضايا حقوق النشر، أو يطلب منك أيًا من بياناتك الشخصية مثل كلمات المرور وما إلى ذلك.

كما حذر تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمين من توخي الحذر من أي رسائل بريد إلكتروني يبدو أنها من انستجرام.

ويمكنك التحقق من البريد الإلكنرونى، من خلال فتح تطبيق انستجرام، والضغط فوق الإعدادات> الأمان> رسائل البريد الإلكتروني من انستجرام.

ستتمكن بعد ذلك من رؤية أي رسائل بريد إلكتروني متعلقة بالأمان وتسجيل الدخول مرسلة من انستجرام في آخر 14 يومًا، وينصح انستجرام أيضًا بتشغيل المصادقة الثنائية لتعزيز أمان حسابك.