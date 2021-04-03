شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة الصينية Tianwen-1 تلتقط صورًا للمريخ على شكل هلال أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت المركبة الفضائية الصينية Tianwen-1 صورًا للمريخ على شكل هلال أحمر مضاء بنور الشمس في الفضاء السحيق، وتم التقاط الصور بشكل منفصل فوق نصفي الكوكب الشمالي والجنوبي بكاميرا متوسطة الدقة في Tianwen-، أول مهمة صينية بين الكواكب، والنتيجة هي لقطتان تُظهِران نصف الكرة الشرقي المضيء للمريخ، بما في ذلك السمات السطحية والحافة الباهتة للغلاف الجوي للمريخ.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، التقطت الصور على مسافة حوالي 6850 ميلا أي (11000 كيلومتر) من المريخ، وتم التقاط صورة نصف الكرة الجنوبي للمريخ، حيث يُضيء الجزء السفلي من الصورة في 16 مارس، بينما تم التقاط لقطة نصف الكرة الشمالي بالكاميرا نفسها في 18 مارس.



صورة المريخ

يقع مسبار Tianwen-1 حاليًا في مدار قطبي حول المريخ مما يجعله قريبًا من سطحه بما يصل إلى 174 ميلاً (280 كيلومترًا)، وأحيانا أخرى بعيدًا بما يصل إلى 36660 ميلاً (59000 كيلومتر)، وفقًا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية.

يسمح المدار للمركبة الفضائية بالمرور فوق موقع الهبوط الأساسي المرشح للمركبة الجوالة الخاصة بالبعثة.

تجمع الكاميرا عالية الدقة للمركبة الفضائية صور مفصلة لموقع الهبوط المستهدف استعدادًا لمحاولة هبوط المركبة في مايو أو يونيو.



صورة المريخ

وجدير بالذكر أنTianwen-1 وصل إلى المريخ في 10 فبراير، بعد يوم واحد فقط من مسبار Hope التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقبل أسبوع من انطلاق مركبة Perseverance الجوالة التابعة لناسا.