شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توقف تطبيق Cortana على أندرويد و iOS4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقت مايكروسوفت تطبيق Cortana عن العمل على أندرويد و iOS، حيث كان 31 مارس هو أخر يوم له فى متاجر التطبيقات، ولن يمكن الوصول إلى جميع معلوماتك على التطبيق، مثل القوائم والتذكيرات، من النظام الأساسى للجوّال بعد الآن، ومع ذلك، سيستمر تطبيق المساعد الصوتى للشركة فى العمل على نظام التشغيل Windows 10، حيث يمكنك استرداد القوائم الخاصة بالمستخدمين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد قررت مايكروسوفت التخلى عن تطبيق Cortana فى وقت سابق، فى يوليو 2020، وقالت الشركة بعد ذلك إنها تريد تحويل تركيز مساعد صوت AI إلى خدمات مايكروسوفت 365، وكان هناك منافسون مساعدون صوتيون أكفاء تمامًا على كل من منصات أندرويد و iOS فى شكل Google Assistant و Apple Siri.

وفى حين أن Google Assistant هو تطبيق go- to voice Assistant لمستخدمى أندرويد، فإن مستخدمى أبل يفضلون بشكل عام Siri لجميع وظائف التشغيل الصوتي، وعلى هذا النحو، واجه Cortana كتطبيق جوال بعض المنافسة الشديدة من كليهما.

ثم هناك Amazon Alexa الذى يجب التعامل معه أيضًا على منصة الهاتف المحمول، ونظرًا لاستقبالها السيئ على النظام الأساسى للموبايل، كانت مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ مايكروسوفت فى التفكير فى بديل أو التخلى عن التطبيق تمامًا، وقد تم طرح تطبيق Cortana للموبايل فى عام 2018.