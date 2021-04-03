شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل موعد إطلاق أول رحلة هليكوبتر على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت ناسا إطلاق أول رحلة لطائرة هليكوبتر Ingenuity على سطح المريخ، فمن المقرر الآن إقلاع المروحية الروبوتية التي يبلغ وزنها 1.8 كيلوجرام، والمرفقة حاليًا بمركبة المثابرة التابعة لناسا، في موعد ليس قبل 11 أبريل، وكان تم التخطيط لإطلاق الهليكوبتر في الأصل في 8 أبريل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في حالة نجاحها، ستكون Ingenuity أول رحلة تعمل بالطاقة والتحكم لطائرة على أي كوكب آخر غير الأرض.

تحمل الهليكوبتر كمية صغيرة من القماش الذي غطي أحد أجنحة طائرة الأخوين رايت، والمعروفة باسم فلاير، خلال أول رحلة طيران يتم التحكم فيها بالطاقة على الأرض في عام 1903.

أعلن مختبر الدفع النفاث التابع لناسا على تويتر ذلك، لكنه لم يذكر سبب التأخير، وكتب "#MarsHelicopter تستعد للقيام بشيء لم يتم القيام به: طيران متحكم به ومحرك على كوكب آخر".

وأضافت الوكالة، "تم تحديد موعد الإقلاع في موعد ليس قبل 11 أبريل، مع وصول البيانات إلى الأرض في 12 أبريل."

وكانت كشفت وكالة ناسا، أن Ingenuity قد خفضت جميع أرجلها الأربعة ، مما جعلها في وضع يمكنها من الهبوط على سطح المريخ.

وصلت الطائرة العمودية التي يبلغ وزنها 4 أرطال (1.8 كيلوغرام) إلى المريخ متصلة بأسفل مركبة المثابرة، والتي هبطت على الكوكب الأحمر في 18 فبراير بعد رحلة استمرت حوالي سبعة أشهر عبر الفضاء.